Anu Saagim: Eesti kuulsused sulavad justkui varakevadine lumi

Anu Saagimi sõnul on eriti Eestis võimalik väga kergelt avalikkuse ees taanduda, märkides, et on isegi vahel pidurit tõmmanud. Kui Soomes tehakse selleks Saagimi sõnul avalik pöördumine, kas mõnes telesaates või sotsiaalmeedia vahendusel, siis Eestis kuulsused lihtsalt hääbuvad. "Nad sulavad ära justkui varakevadine lumi: neid kas ei taheta enam, neist ei viitsita kirjutada või nad on leidnud väga meeldiva abikaasa või hakatakse karjääri tegema, kus avalik tähelepanu ei ole soovitatav. Mitte keegi ei kirjuta enam ja sa lihtsalt hääbud," rääkis Saagim.

Võrreldes tänapäevaga oli 90ndate kollane ajakirjandus Saagimi sõnul kordades julmem ja räigem. "Tänapäeval on kohtukeiss iga väiksemagi asja peale. Vanasti nii tehtigi, et mida julmem, seda parem. Olles olnud ka ise ajakirja Just! peatoimetaja, siis meil alguses olid üle kahe lehe roosad uudised, siis need läksid üle nelja lehe, üle kuue lehe. Roosad uudised tähendasid seda, et see oli ainult klatš, mida inimesed olid linna peal kuulnud," rääkis Saagim.

Tihtipeale lisati ise kuulujuttudele kergeid nüansse juurde. "Allikale ehk inimesele, kes oli millegagi hakkama saanud, loomulikult ei helistatud, linnaklatš läks kõik puhtal kujul. See oli ka 85 protsenti tõsi, võib-olla seal oli lisatud mingeid nüansse. Vanasti ei olnud piire, absoluutselt kõik oli müügiks," sõnas Saagim.

Saagimit on alati ärritanud, kui pannakse pahaks, kui kuulsus pole näitleja, sportlane, laulja vms. "Siin ei ole see moment, et ma peaks hästi tennist mängima või peaks olema maailma parim jooksja või laulja, et see teeks minust kuulsa inimese. Ma võin lihtsalt olla särav inimene, kellel on x-faktor ja millegipärast ma olen läbi närinud sellest tavakodanike massist ja paistan silma. Ka see on suur saavutus," ütles ta.

"Kas te arvate, et ma tahtsin iga hinna eest kuulsaks saada? See lihtsalt juhtus minuga ja ma pidin mingil hetkel sellega hakkama saada. Jah, ma olin kuulus ja hakkasin ajakirjandust ise ära kasutama, ise genereerisin mingeid uudiseid, et ei jõutaks selle algallikani, mida ma kõige rohkem varjata tahtsin," tunnistas Saagim.

Saagim tõi välja, et kohvikulaua või suitsunurga klatš on täna jõudnud avalikkuse ette: raadiosse, telesse, trükimeediasse. "Varem see ei olnud hea toon, täna on kõik vastupidi. Mina olen seda meelt, et tehke mida tahate: kirjutage, olge kuulsad, mitte kuulsad, mõnel on vaja raamatut, teisel Instagrami või Facebooki. Laske inimestel elada, ega sina ei pea sööma seda toitu, mida mina armastan. Andke valikuvõimalus, siis me jagunemegi gruppidesse ja sina loe neid portaale, mis sind huvitavad. Kõigile kõike ja see on suurepärane."