Kööginugade eluiga pikendab korralik hooldus

Burk rääkis, et oma kööginugade eest võiks regulaarselt hoolt kanda ja mitte lasta neil nii nüriks minna, et need enam tomatistki läbi ei lähe. Tema sõnul tõstab hea hooldus muu hulgas noa eluiga.

Burgi sõnul võiks vältida populaarseid karastatud rullikutega teritajaid, sest rullikud, mille vahelt nuga läbi tõmmatakse, lõhuvad tera. Tema soovitab selle asemel korralikku luisku kasutada. Siiski rõhutas ta, et enne kööginugadega luisu kallale minemist võiks pisut tehnikat õppida.

Burk selgitas, et luisu kasutamiseks on vaja natukene vett, mida luisule pritsida, ja kätekuivatuspaberit, millega pärast nuga ja luisk kuivaks tõmmata. Kuigi luisul noa teritamist on vaja harjutada, on tema sõnul tehnika lihtne.

"Tera vaatab minu poole ja leebe tõmbega surun ainult oma käesurvega tera peale. Selliselt see teritub. Parem pool ja vasak pool ja tera vaatab minu poole. Nii lihtne see ongi," juhendas ta. Ka sakilise leivanoa saab luisuga uuesti teravaks teha. Selleks tuleb kasutada teemantluisku, millega sakkide vahele pääseb.