Aednik õpetab: aiatööriistad tasub enne talve ära hooldada

Kõige parem on aiatööriistu puhastada sooja veega, kuhu sisse on pandud natuke nõudepesuvahendit. "Kasutan selle jaoks lihtsalt mikrofiibrist lappi ja puhastan saetera ära. Ikka tuleb lõikamise käigus terale taimemahlasid ja need kuivavad ära ning hiljem võivad tekitada roostet. Aiakääridel on eriti oluline taimemahla eemaldamine, sest nemad saavad rohkem vatti suve jooksul kui oksasaag."

"Eestlased on ka suur talgurahvas. Kui me käime oma tööriistadega kellegi teise aias talgutöid tegemas, siis tasuks enne ja pärast talgutöid oma tööriistu kindlasti puhastada. Nii väldime me taimehaiguste edasiviimist ühest aiast teise," rääkis aednik.

Kui saagi on ise teritada suhteliselt keeruline, siis okskäärid saab ise edukalt luisuga üle käia. "Võtan käärid endale peopessa nii, et toetan neid kahe sõrme peale. Alustades lõiketera alumisest otsast, liigun tipu poole, hoian luisku väga väikese nurga all. Sellist teritamise liigutust teen umbes viis kuni kümme korda. Teiselt poolt tõmban ka luisuga paar korda üle, et metallipuru, mis siia on tekkinud, eemaldada," näitas Kont ja lisas, et aiakääride lõikemehhanismi vahele tuleks panna ka õli.

Samuti tasub üle vaadata kõik labidad ja rehad. "Labida pealt kindlasti eemaldada üleliigne muld, ka selle jaoks kasutan lihtsalt sooja vett ja nõudepesuvahendi segu. Ei tohiks unustada puhastada ka labida vart. Kui tegu on puidust varrega, siis isegi seda võib hooldada mõne puiduõliga või kui käepide on muutunud liiga karedaks, seda ka liivapaberiga hõõruda," õpetas aednik ja märkis, et labidat tasuks ka käiaga teritada.

Reha puhastamiseks võttis Kont appi aga hambaharja. "Muidu on neid reha piisid päris keeruline puhtaks saada. Muidugi võib ka siin proovida lapiga või suurema harjaga, igasugused vahendid, mis vähegi käepärast, on teretulnud."