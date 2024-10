Vabatahtlik merepäästja: ma võin olla hättasattunu ainus pääsetee

Eestis on vabatahtlike merepäästjate katta umbes kolmandik kõigist õnnetusjuhtumitest. Vabatahtlike sõnul motiveerib neid teadmine, et nemad võivad olla hättasattunu ainsaks pääseteeks.

"Hommik Anuga" saates külas olnud vabatahtlikud teevad päästetööd enda muu elu kõrvalt. Terje Alliksoo on äriprotsesside juht, Tanel Matsi ettevõtja, Rebecca-Charlotte Rebane töötab päästeameti ennetustöö valdkonnas.

"See on midagi suuremat kui meie, ma olen selle ise valinud ja ma tean, et see inimene, kes on parasjagu mere peal, siis võib-olla mina olen tema ainus pääsetee, ma ei jäta teda sinna, me võime sellega päästa kellegi elu," sõnas Alliksoo.

Vabatahtlikel on oma Whatsappi grupp, kuhu tuleb olukorra puhul päästekeskuselt info. "Me kirjutame mitme minuti jooksul me saame reageerida, näiteks ma kirjutan, et kümne minuti jooksul olen sadamas. Kolmekesi peame minema, kolm on miinimum, tihtipeale saame kaks paaditäit inimesi kokku," kirjeldas Rebane, kuidas päästma suundutakse.

Põhjusi, miks merehätta satutakse, on Matsi sõnul palju erinevaid. "Teinekord on merele minek natuke planeerimata, ettemõtlemata ja on muidugi tehnilised rikked. On üsna tavaline, et ostetakse Soomest või Rootsist vanemat sorti mootorpaat või purjekas ja mõnega ei jõuta isegi Eesti piirini," sõnas päästja.

Merepääste mõttes pole ujumisoskus Matsi sõnul seejuures vajalik. "Sa lähed paadiga merele ja see hetk, kui sa oled seal vees, kas sa oskad ujuda või ei oska, seal väga suurt vahet ei ole, kui sul on vest seljas. Ilma vestita on kõigil tõenäosus pääseda oluliselt väiksem. Ka suured kaptenid kõik ei oska ujuda," rõhutas ta päästevesti olulisust.

Alliksoo sõnul on umbes 300 väljakutset aastas, millest vabatahtlikke kaasatakse umbes kolmandiku puhul. "Kui üle 100 väljakutse üle Eesti on vabatahtlike katta, siis need on üle 100 inimese, keda me oleme aasta jooksul aidanud. Mere peal sul ei ole seda võimalust, et asi läks hapuks, ma kõnnin minema. Sa oled lõksus seal sisuliselt ja sa sõltudki teistest," rääkis päästja.