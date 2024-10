Voldemar Kuslap: Georg Ots on meisse kõigisse jälje jätnud

Voldemar Kuslapit, Ivo Linnat, Marko Matveret ja Kalle Seppa seob kõiki üks ühine omadus – nad on baritonid. Voldemar Kuslap sõnas "Hommik Anuga" saates, et neisse kõigisse on oma jälje mingil kujul jätnud Eesti kuulsaim bariton Georg Ots.

Kõik neli baritoni on mingil moel seotud Georg Otsaga. Kalle Sepp on teda kehastanud näosaates, Marko Matvere aga kinolinal. Ivo Linna jaoks oli Georg Ots esimene laulja, keda ta üldse teadis, ning kes on talle minevikus ka olulise õpetussõna jätnud. "Pärast üht võistluskontserti filharmoonia saalis, kus ta oli žüriis, mil ma olin väga noor algaja lauljake, siis ta tuli ja pani käe püsti seal tagaruumis ning ütles: "Te peaksite pöörama tähelepanu oma diktsioonile." Sellest ajast peale ma seda ka teen," meenutas Linna.

Voldemar Kuslap on Otsaga aga ka koos töötanud. "Mul on olnud tõesti õnn kümmekond aastat jälgida tema olulisemate rollide sündi Estonia laval ja natuke ka dubleerida. Nii suur laulja on kahtlemata meisse kõigisse jätnud mingi jälje," lausus ta.

Ivo Linna sõnas, et temast sai bariton juuksevärvi muutusega, Matvere tunnistas, et tema on aga häälemurdest saadik bariton olnud. "Mind sunniti poistekooris laulma tenorit ka pärast häälemurret, see oli väga valus. Ka hiljem inimesed tahavad ainult kõrgeid noote, madalat jorinat ei taha keegi," nentis ta.

Kuslap tunnistas, et aastakümnete pikkune lauljakarjäär on ka tema häälde jälje jätnud. "Paratamatult ei ole me keegi igihaljas, kulumise jälgi on nii füüsises kui hääles. On mitukümmend aastat, mul konkreetselt teatris, olnud kahevõitlus orkestri või dirigendiga, paratamatult on paljudes rollides forseeritult tulnud laulda. See annab tunda," sõnas ta.

Neljal baritonil seisavad ees ühised kontserdid, kus esitatakse nii igihaljaid laule kui ka enda isiklikust repertuaarist palasid. "Hommik Anuga" stuudios esitati eesti keeles peamiselt Eri Klasi esituses kõlanud ja originaalis Frank Sinatra poolt kuulsaks lauldud lugu "Kui su hing on noor". Matvere tunnistas, et tema hing oli noor viimati 17-18-aastaselt. "Ma ei saa küll öelda, et mu hing on noor. Juba teismelisena õpetajad hakkasid mind härratama," muigas ta.

Sepp tunneb end endiselt noore hingena, samuti ka Ivo Linna. "Ma olen nende poolt, kes ütlevad, et igasühes meis on seda marraskil põlvedega poissi, igas mehes on seda sees. Minus on seda küll," kinnitas Linna.