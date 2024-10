Ahhaa keskus sidus Halloweeni teadusega

Päev täis põnevaid ja kõhedust täis seiklusi algas nii mõnelgi huvilisel Ahhaa noorte vabatahtlike loodud Halloweeni keldriseiklusel mõrvamüsteeriumit lahendades. Vastuse leidmiseks tuli lahendada mitmeid mõistatusi ja puslesid, mis pakkusid väljakutseid igas vanuses nuputajatele, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Ahhaa sündmuskorraldaja Rasmus Rohtla sõnul on noorte huvi teaduse vastu meeletult suur ning kasvab iga aastaga. Seda näitavad erinevad üritused ja konkursid, millest noored aina enam osa võtavad. Nii ei olnud keeruline teadust lastele huvitavalt ka kõhedust ja õudu tekitavate teemadega siduda.

"Igas asjas on natukene teadust. Kui me võtamegi selle silma lahkamise, vaatame seda anatoomiat, mis meil on, siis iga meie tegevusega see teaduse lisamine käib üpriski lihtsalt," ütles Rohtla.