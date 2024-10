Ansambel Blind: väikekodanlik elu sai meid kätte

Kaks aastat tagasi lahkus siit ilmast bändi laulja Urmas Voolpriit. "Ta oli artist, ta ei olnud sõnaotseses mõttes laulja," sõnas Blindi bassimees Joel Berg. "Inglise keeles on selline hea väljend nagu singer-songwriter ehk laulja-looja. 99 protsenti, mida Blind esitab, on Urmase lood, mitte laulud, vaid lood ehk siis muusika ja sõnad ühestükis," lisas klahvpillimängija Mallar Prandi.

Blind tuuritas enda tegutsemisajal lisaks Euroopale korduvalt ka Ameerika Ühendriikides, kus neid hinnati kõrgelt ka kriitikute poolt. "Ma julgen pakkuda, et see oli jälle heade asjade kokkusattumus," sõnas Berg. "Võib-olla siit väikesest Eestist mõned faktid tunduvad suuremad kui suures Ameerikas või Saksamaal, aga nagu mulle meeldib mõelda, siis faktidel ei tasu head lugu rikkuda," ütles Prandi.

Mitu korda käidi bändiliikmete sõnul New Yorgis kontserti andmas nii, et reedel asuti teele ja pühapäeval oldi juba tagasi. Esimest korda satuti New Yorki aga tänu Eesti kultuuripäevadele, millele lisaks anti kontserte ka kohalikes klubides, mille puhul üllatas Prandit enim kogu skeene mastaap. "On üks tänav, kus on paremal ja vasakul pool selliseid klubisid, nagu meil oli Von Krahl vanasti, 10-20-30 ja neid tänavaid on kvartalite kaupa. Igal õhtul on igas klubis viis bändi."

Ühele klubiomanikule suudeti meelde jääda ja teeniti kutse tagasi, sellele järgnes leping ning hiljem ka võimalus pool aastat Ameerikas tuuribussis elada ja nädalas kolm-neli kontserti anda. "Selleks hetkeks, arvestades seda, kuhu me Eestis oma eludega bändi kõrvalt olime jõudnud, oli see loteriipilet natuke liiga kallis," selgitas Prandi, miks lõpuks poole aastasest tuurist loobuti.

"Ega me ei elanud hotellides seal. Me elasime kas tuttavate või tuttavate tuttavate juures. Tasustamine oli ka selline, et ei olnud ette kokkulepitud, et mängite siis ja saate nii palju. Tegelt oli nii, et mängige ja vaatame," sõnas trummar Andres Oru. Liikmed tunnistasid, et rikkaks ei saadud rahaliselt, vaid kogemuse kaudu. Otsust kogu Eesti elu maha jätta, samuti ei kahetseta. "Ei ole kahetseda, sest see kalkulatsioon, mis sel hetkel toimus, oli suht selle kasuks, et mitte jätkata seal," lisas Oru.

2009. aastal läks bänd laiali, kuna tunti, et kõike on juba tehtud ning ei soovitud enam ka niisama kangutada ja pressida. "Paljude ansamblite ja bändide elus on selline faas, kus noorest ja lootustandvast bändist saad lihtsalt lootustandvaks bändiks. Ja kui bändibussis hakkab piltlikult öeldes jutt minema peo ja tüdrukute pealt tervise peale, siis on võib-olla aeg hakata kokku tõmbama. Väikekodanlik elu sai meid kätte," sõnas Prandi.

Blindile oli Bergi sõnul iseloomulikuks isetegemise rõõm, mida saatis Urmas Voolpriidu meeletu talent leida viisijuppe, mis inimestele kummitama jäävad. Praeguseks on suuremateks hittideks jäänud "Emmanuelle" ja "Astronaut".