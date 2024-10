Rahva Raamatu tegevjuht Rain Siemer: ma ei suhtu ühtegi raamatusse eelarvamusega

Kirjastuse juhina luges Siemer enda sõnul eriti palju. "Võis olla kuid, kus võisin 30 raamatut kuus läbi lugeda. Õppisin kiiresti lugemise selgeks, üks raamat, umbes 400 lehte, kolme-nelja tunniga," sõnas Siemer ja märkis, et see ei tähendanud sugugi diagonaalis lugemist. "Pigem lugesin enamus tekstist läbi, tekkis võimekus hästi kiiresti lugeda, mõnikord võtsin aega ka mitu lehekülge minuti jooksul loen."

Hetkel köidavad Siemerit juhtimisalased raamatud. "Hiljuti lugesin Netflixi personalijuhi kirjutatud raamatut, milline oli nende personalipoliitika ja mismoodi nende loogika toimis inimesi valides. Kuid on ka hetki, kus näiteks krimi on olnud esil. Krimiromaani lugemine on nagu meditatsioon, sest sa lähed sinna maailma, oled seal kohal, oled hetkes, sul on sees kõik rahulik, ainuke närvipinge on see, kes mida tegi," rääkis Siemer.

"Mõnikord elus otsid vastuseid küsimusele, mis enda sees toimub. Siis on jälle hea mõni esoteerikaraamat võtta. Mina ei suhtu ühtegi raamatusse kuidagi eelarvamusega, ma pigem lasen raamatutel üllatada ennast," rääkis Siemer ja lisas, kuidas ei filmis ega teatris, pole võimalik niimoodi autori pähe lugeda nagu raamatut lugedes.

Rahva Raamat valib ka aasta raamatut, mille parima eesti autori ilukirjandusliku raamatu kategooria nominentideks on Rein Raua "Katkurong", Urmas Vadi "Kuu teine pool" ja Sven Mikseri "Vareda". Siemeri lemmik on Sven Mikser, põhjusel, et see suutis teda üllatada. "Nad on kõik head, aga minu jaoks oli üllatav, et Sven Mikser kirjutas raamatu, alati on väga kihvt avastada, et keegi, kes pole varem kirjutanud, kirjutab hea raamatu. Selle koha pealt ta kõnetab just mind kõige rohkem."

Kuna raamatute hinnad on viimaste aastatega tõusnud, kutsub Siemer üles raamatuid rohkem omavahel jagama ning tõi välja, et see on ka väga heaks viisiks, kuidas üksteist tundma õppida. "Mõlemad arutlevad, mida nad seal tundsid, kogesid. Läbi selle me õpime teineteist ka tundma, sest sa avastad, kui erinevalt sina näed kõiki tegelasi ja asju," sõnas ta.