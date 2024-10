Katrin Mandel: tunnen taas esinemiste eel elevust

Katrin Mandel osales neljal korral Eesti eurolaulu konkursil. Praegu peab Mandel end peamiselt Eesti Laulu vaatajaks ja kuulajaks. "Ma ei ole enam nii noor ja veel nii vana," ütles Mandel küsimuse peale, kas ta taas osaleks. "Kui tuleks mingisugune tore, äge lugu... mul endal selliseid laule ei ole, millega minna sinna võistlustulle, mul on sellised lihtsad lood," sõnas Mandel.

Hiljuti jõudsid osad Mandli lood esimest korda ka voogedastusplatvormidele. Need pole leitavad mitte artistinime Kate läbi, vaid pärisnime Katrin Mandel kaudu, kuna erinevaid Kate'e oli Mandli sõnul lihtsalt liiga palju. Laulude üles laadimiseni jõuti tänu noore muusikamänedžeri Lennart Leedu pärimisele, mille peale Mandli poeg asja enda korraldada võttis. Hetkel on Spotify'st leitav koos Peeter Rebasega tehtud album "Peegeldus", lähiajal ilmuvad ka teised lood ja albumid.

Igapäevaselt töötab Mandel lasteaias muusikaõpetajana, mistõttu kuulub muusikale tema elust endiselt suur osa. "Puudu mul laulmisest ei ole, aga mõnikord on tore ja minna laulda ka täiskasvanud inimestele omi lugusid või siis selliseid, mis mulle endale meeldivad. Aeg-ajalt käin, tihtipeale on sellised kinnisemad üritused, aga nüüd on novembris tulemas ka üks avalik," rääkis Mandel, kes astub 22. novembril üles Pärnus Mohri aidas.

Esinemist naudib Mandel siiani, juhul, kui seda ülemäära palju ei saa. "On aegu, kus mul oli väga-väga palju esinemisi ja siis kadus rõõm sellest ära. Nüüd on mul elevus, kui kutsutakse," sõnas ta.

Lasteaiatöö juures peab Mandel kõige toredamaks ausust. "Lapsed on ikka väga ausad. Sa näed kohe ära, mis asi toimib, mis ei toimi, mis teeb rõõmu. Siis üritadki leida asju, mis on ägedad ja rõõmutoovad, sest siis on kõigil tore olla." Mandli sõnul vastab ka tõele, et käesoleva aasta suurim hitt oli lasteaias Puuluubi ja 5miinuse eurolaul. "Ei saanud laulda kahjuks koos, sest see tekitas nii palju erinevaid emotsioone, aga mul oli hea meel, et lastele see lugu meeldis, sest lugu oli väga hea. Ma olen üldse Puuluubi fänn."