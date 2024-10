Video: Muttika ja Hermaküla testisid mototriali MM-etapi rada

Esmakordselt toimub Eestis triali MM-etapp. Etapi korraldaja Kaido Somelari sõnul on kohal kõige suuremad tegijad. "Ma arvan, et maailma kõige osavamad motomehed, nagu päriselt. See on vaatemänguline, sest see osavus on ikka ülim, mida mootorrattaga on võimalik teha: tagaratta peal seismised, hüppamised, suunamuutused, tasakaal ja kõrgel – madalal põrandal tehes oleme me kõik kõvad mehed, aga tõsta äärekivi kahe meetri kõrgusele ja käijaid polegi enam," rääkis Somelar.

Rada lasti läbima ka "Ringvaate" esindus. Kuna tsiklit Hermakülal ja Muttikal kaasas aga polnud, tuli rada läbida jalgsi. Kuna ka trialisõidus aitab mootorratturil rada läbida minder ehk abiline, said mehed üksteisele toeks olla.

Takistusrada on kokku pandud eripalgelistest elementidest, näiteks peavad sõitjad ületama saunatünne, betoontakistusi ja puutüvedest sildu. "Väga tore on Tallinna tulla ja kasutada kohalikke materjale," sõnas rajameister ja endine triali-sõitja Jordi Pasquet.

"Ütleme nii, et mototrial pole eriti ohtlik spordiala, sest kiirust pole taga, tempo on väga aeglane. Aga praegu on tase väga kõrge, takistused on väga kõrged. Me püüame ohutuse peale mõelda ja kui on midagi väga keerulist, paneme sõitjatele mingisugust kaitset. Sõitjatel on ka süsteem, et nad haaravad tsiklist avarii korral või kui midagi valesti läheb," rääkis Pasquet.