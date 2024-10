Tuuli Rand: olen saanud oma koera najal nutta, naerda ja kõike kogeda

Muusik Silver Laasi perekonda jõudis koer, kui tema tütar oli umbes kaheksa-aastane. Enne seda polnud Laasil kunagi koera olnud. "Mõtlesime, et võiks sõber juures olla, perekoer. Ega väga palju sellest ei teadnud, aga võtsime ja siin ta on," sõnas ta "Ringvaates".

Kuigi Laas kutsub oma koera Saaraks, on koera passi kirjutatud hoopis Laululinnuhaldjas. "Kogu tema pesakond sai nime Jaak Joala laulude järgi," selgitas ta. Laululinnuhaldjaks muusik koera siiski kutsunud pole. "See on liiga pikk, Saara on vähe parem," muigas ta.

Viis aastat tagasi sai Saara esimese pesakonna kutsikaid. "Kohe alguses kui me koera võtsime, oli aretajaga diil, et ta annab ühe pesakonna kutsikaid, kuna ta oli nii heade näitajatega," selgitas Laas.

Kui Saara sai passi nime Jaak Joala laulu järgi, siis tema kutsikad said nime hoopis Laasi bändi Trafficu järgi. "Mina selles protsessis ei osalenud, aga mul oli pärast tore lugeda," naeris Laas.

Ühe Saara kutsika võttis endale samuti muusikuna tegutsev Tuuli Rand. Tema koera passi on kirjutatud Kesköödisko. "Mul on "Kesköödiskoga" oma mälestus. Kooliajal oli võistlus ja ma tegin ühe õpetajaga "Kesköödiskot". Võib-olla pidigi Kesköödisko mulle tulema," muigas Rand. Kesköödiskoks Rand oma koera siiski ei kutsu, ta eelistab nime Zoe.

Rand rääkis, et ta on pea terve elu koera soovinud, kuid lapsepõlves ei tahtnud ta vanemad korterisse koera võtta. "Viis aastat tagasi nägin Facebookis Silveri naise Anni postitust, et nende Saara saab pojad. Ma tundsin [ta] mõtlemata ära. Zoe on tõesti minu koer. Ta on mulle nii palju rõõmu toonud. Nii teine tunne on minna koju nii, et keegi jookseb sulle alati hea tujuga vastu ja toob sulle mänguasja. Olen saanud tema najal nutta, naerda ja kõike kogeda," kiitis ta oma neljajalgset sõpra.