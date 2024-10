Raivo Järvi koomiksikogumiku koostaja: Järvi looming on rahvuspärand

Uus kirjastus Piilupart andis oma esimese teosena välja Raivo Järvi koomiksikogu, kuhu on koondatud 1982. aastast kuni 1987. aastani ajakirjas Pioneer ilmunud koomiksid. Kogumiku koostanud koomiksifänni Marek Liinevi jaoks on Järvi koomiksid rahvuspärand.

Liinev rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et paljudel tema generatsiooni inimestel on Järviga läbi televiisori või ajakirja Pioneer isiklik side. Näiteks oli ühe Pioneeri tiraaž, kus üks Järvi koomiksitest ilmus, 39 000 eksemplari. "Arvata võib, et "Kõige suurema sõbra" saatega said veel sajad tuhanded temaga tuttavaks."

Värskes koomiksikogus on Liinevi sõnul näha Järvi arengut. "Esimesed lood, mis ilmusid 1982. aastal, on värvilised. Neid hinnatakse kunstiringkonnas keskpärasteks. Teine osa, mis on mustvalge, tuli välja põhimõtteliselt aasta hiljem. Seal on juba tema enda käekirja näha. Põhimõtteliselt ei peagi teadma, kes autor on, vaid sa vaatad seda pilti ja tunned ära," märkis ta.

Liinevi sõnul tuntakse Järvi koomiksite vastu suurt huvi. "Alguses mõtlesin küll, mis ma nüüd tegin, aga enam ei karda," sõnas mees.