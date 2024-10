Telefoni ei tohi jätta padja alla ega ka ilma järelevalveta laadima

Tallinna tehnikakõrgkooli lektor Kristi Tölp rääkis "Terevisioonis", et tulekahjude vältimiseks tuleb akusid laadida kindlal alusel, originaallaadijaga ning järelevalve all, sest aku valesti laadimise tagajärjel tekkinud tulekahju on inimesel endal kustutada peaaegu võimatu, kuna tule levik on nii kiire ja võimas.

Päästeameti kogutud statistika andmetel on sel aastal olnud hoonetes 23 tulekahju, mis on saanud alguse akudest ja akulaadijatest.

"Rääkides nutiseadmetest, siis on akudega enamasti mureks see, et neid laetakse valesti ehk et keskkond, kuhu nad laadima pannakse, ei ole õige. Näiteks padja alla, diivanipadja vahele ei tohi telefoni laadima panna. Aku laadimisel ei tohi aku ummuksis olla. Laua peal laadides saab aku piisavalt õhku ja seega ka piisavalt jahutust," selgitas.

Tölpi sõnul iga aku kuumeneb, kui ta laeb ja kui tal on vähe jahutust, siis ta paratamatult kuumeneb üle.

Samuti tasub Tölpi sõnul laadida alati originaallaadijaga. "Tihti tellitakse kuskilt Aliexpressist või kust iganes laadijaid, mis ei ole selle seadme jaoks mõeldud ja sellest võib juba ohtlik olukord tulla."

Akust puhkenud tulekahju koduste vahenditega kustutada on peaaegu võimatu. "Kuna aku enda siseenergia on see, mis tulekahju edasi toidab, ongi seda väga keeruline kustutada. Täna paneb ju päästeamet elektriautode akupõlengute puhul nad konteinerisse ja uputab ära ning nad on seal päris tükk aega, enne kui ära kustuvad," selgitas Tölp. "Inimesel ongi tulekahju korral väga vähe teha, sest seda seadet sa enam ruumist välja ei saa, sest see on väga kuum."

Akut ei tohi jätta ööseks laadima, kui pere ise magab. "Tihti pannakse telefon laadima öökapile enda voodi kõrval ja kui ta seal siis plahvatab laadimise ajal, võib see inimesele väga palju kahju teha. Akut peab laadima kindlal alusel ja võimalusel järelevalve all," lisas Tölp. "Liikurite puhul peaks neid laadima mitte elumajas, vaid võimalusel kõrvalhoones."

"Kui aku laadimisel soojaks läheb, siis on see ohumärk. Soojaks võib laadija minna näiteks ka sel juhul, kui laetakse vale laadijaga," selgitas Tölp.