Uue muusika reede: Inger, Tyler The Creator, Clicherik ja Mäx, Lady Gaga jt

Eesti muusikasse saabusid uued albumid Erki Pärnojalt, Ingalt ja Bert On Beatsilt. Lisaks debüütsingel Kärt Pihlapilt ning ühine lugu Salealt ja Avoid Dave'ilt. Tyler, The Creator jagas esimest lugu esmaspäeval ilmuvalt albumilt ja Lady Gaga kolis Jokkeri-maailmast välja.

372Kaspar, Clicherik ja Mäx – "Päriselt ka"

372Kaspar lasi välja kolmanda singli enda novembri lõpus ilmuvalt produtsendialbumilt "Hasart". 372Kaspari sõnul sujus koostöö räpitandemiga väga sujuvalt. "Nad on omamoodi visionäärid ja ülimalt hea energiaga tüübid. Kindel plaan oli teha midagi, mis oleks ajatu, klassikalise soundiga, aga peamine, et kõlaks suurelt ja võidukalt. Ma usun, et see biit sai kõikidest albumilugudest minult kõige rohkem tähelepanu ja aega," rääkis produtsent ise.

Salea, Avoid Dave ja Lystro – "Vastused"

Salea ehk Elina Salumäe, Avoid Dave ehk Taavi Paomets ja produtsent Lystro ehk Jakop Kaarma avaldasid ühise singli, millega soovitakse tuua popmuusikasse uusi huvitavaid saunde. "Üldiselt olen laulukirjutajana harjunud inglise keeles kirjutama, kuid selle looga sulg üldse ei jooksnud. Üllatuslikult proovisin ümiseda midagi eesti keeles ja sealt hakkasid ideed voolama. Paar päeva enne oli Jakop naljaga pooleks öelnud, et võiksin kirjutada loo sellest, kuidas oma pastaka ära kaotan või kuidas keegi mulle Messengeris ei vasta. Küllap see teine pool sellest kuhugi alateadvusesse salvestus, sest ju vastuste mitte saamisest see lugu sündiski," selgitas Salumäe.

Bert On Beats ja Robert Nikolajev – "Ro"

Produtsent ja DJ Bert On Beats ehk Bert Prikenfeld avaldas albumi "Six", mis on numbrinimeliste albumite seerias viies. Uuelt albumilt leiab tumedat tantsumuusikat, techno't ja ambient'i. Lisaks Robert Nikolajevile teeb 12 looga albumil kaasa ka produtsent Hape.

Kärt Pihlap – "One Day"

Flötist, laulja ja laulukirjutaja Kärt Pihlap avaldas debüütsingli "One Day", mis on Pihlapi sõnul "aastaid kestnud protsessi vili, mis on selleks sügiseks viimaks küpsenud". "Avasin suu ja lugu justkui laulis ennast ise välja," meenutas Pihlap loo sündi. "Tekst on inspireeritud tollasest olukorrast, mil tundsin, et olen ennast liialt ära kaotanud ja ei tea enam, mis on minu tõelised tahtmised, rõõmud ja eesmärgid. Kuid teadsin, et need kõik on minus olemas – kusagil sügaval. Ning võti on ainult minu käes," lisas Pihlap.

Inger – "Kuniks me ei muutu"

Ingeri uus singel käsitleb artisti sõnul suhtlemise kunsti, tuletades meelde, et mõnikord on parem vaikida, kui öelda midagi, mis ei kanna tõelist tähendust. "Ma töötan hetkel oma esimese täispika eestikeelse albumi kallal ning selle protsessis kuulasin ka oma vanu demosid. "Kuniks me ei muutu" on nii hea kõrvauss, et see jäi mind kummitama ja teadsin, et pean selle lihtsalt välja laskma," rääkis Inger, kes kirjutas loo koos Harmo-Ron Kallaste, Steven Ilvese, Andreas Poomi ning Uku Moldauga.

Matho – "Kruut"

Noore artisti Matho selle aasta teine singel järgneb maikuus ilmunud loole "Kas mind tead?".

Wingwave – "Make It Last Forever"

Septembris debüütsingli avaldanud rokkansambel Wingwave andis välja uue loo, mis räägib bändi laulja Kristjan Kõva sõnul "kõige kallima inimesega veedetud ajast, mis viib sind argielust eemale, kusagile kaugele, unenäolisse paika". Wingwave, kuhu kuuluvad Kristjan Kõva, Meelis Niine, Matis Miisna, Grigori Rõžuk ja Elvis Jakobson, annab tuleva aasta alguses välja ka debüütalbumi.

Inga – "Garden of Eden"

Inga avaldas reedel debüütalbumi "Nocturnal Orange", millel kuuleb nii RnB'd, poppi, techno't, house'i kui ka klassikalisema muusika elemente. Albumi produtseeris Markus Palo, abikäe ulatasid ka Raul Ojamaa, Vaiper Leedust ja Jeremi Siejka Poolast. Ainsa külalisena teeb albumil kaasa Manna, kes oli laulukirjutajana ka teistegi albumilugude valmimise juures. Keelpilli arranžeeringud seadis Kristina Bianca Rantala ning kitarripartiide eest vastutas Fredi.

Erki Pärnoja – "E401"

Erki Pärnoja avaldas uue kauamängiva "Rumba", mille jaoks ta sai inspiratsiooni möödunud kevadel tehtud algsetest demo-salvestustest, mille ta salvestas vanale kassettmakile.

Addison Rae – "Aquamarine"

Tiktoki sisuloojana kogutud tuntuse muusikakarjääriks konverteerinud 24-aastane Louisianast pärit Addison Rae uus singel järgneb augustikuus ilmunud "Diet Pepsile", millest sai pika puuga tema kõige edukam singel. Nii nagu "Diet Pepsi" puhul, on ka madonnaliku "Aquamarine'i" produtsendiks rootslanna Elvira, kelle käsi on mängus näiteks ka The Weekndi lool "Take My Breath" ja Taylor Swifti n-ö Taylori versioonil loost "Message In A Bottle".

Pixies – "Jane (The Night the Zombies Came)"

Reedel ilmunud "The Night the Zombies Came" on Bostoni indie-meeste üheksas täispikk kauamängiv.

Tyler, The Creator – "Noid"

Kui eelmisel nädalal jagas Tyler, The Creator kuulajatega tiiserit, siis sel nädalal lõi räppar letti täispika singli ja muusikavideo. Tyleri kaheksas album "Chromakopia" ilmub esmaspäeval, 28. oktoobril.

Lady Gaga – "Disease"

Lady Gaga liigub kiiresti edasi septembri lõpus filmi Jokkeri teise osa toetuseks avaldatud vintage-popi albumist "Harlequin" ja avaldas kaasaegsema popmuusika võtmes singli 2025. aasta kevadel ilmuvalt albumilt, mis kannab hetkel nime "LG7".

Cochise – "Da Same"

Uue põlvkonna räpi üks friigimaid esindajaid, Floridast pärit Cohise avaldas reedel oma kolmanda stuudioalbumi "Why Always Me?".

Michael Kiwanuka – "Rebel Soul"

Briti laulja ja laulukirjutaja Michael Kiwanuka jagas kuulajatega neljanda singilt 22. novembril ilmuvalt albumilt "Small Changes".

Megan Thee Stallion – "Bigger In Texas"

Jaapani räppari Yuki Chibaga valminud loo "Mamushi" ja Korea poistebändis BTS tegutsenud RM-iga tehtud pala "Neva Play" edu tuules avaldas Houstoni räppar Megan Thee Stallion teise poole juuni lõpus ilmunud albumile "Megan", mis kannab nime "Megan: Act II".

Laura Marling – "Looking Back"

Inglise folk-laulja ja laulukirjutaja Laura Marling avaldas kaheksanda albumi "Patterns In Repeat", mis on Marlingu esimene sooloalbum pärast kaheksa aastast pausi ja märgib tema elus emaks saamise peatükki.

Lil Yachty – "All Around The World"

Möödunud pühapäeval avaldas Atlanta räppar Lil Yachty Youtube'is kolm singlit koos muusikavideotega – "We Ball Forever", "Cry Me A River" ja "All Around The World".

