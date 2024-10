Aasta noortalunik Teele Eskor: õnnelik lehm annab palju piima

Aasta noortalunik Teele Eskor Paevälja talust rääkis saates "R2 Hommik!" äsja valminud robotlüpsilaudast ning ütles, et kõige olulisem on lehma hea tervis ja et ta võimalikult pikalt karjas püsis, mitte see, kui palju ta piima annab.

"Sel aastal valmis meil robotlüpsilaut. Lüpsirobot on põhimõtteliselt karbike, lehm läheb selle juurde, robot loeb lehma kõrvas olevat kiipi ja otsustab, kas laseb lehma minema, see tähendab lehma pole vaja lüpsta või lüpsab teda," selgitas aasta noortalunik Teele Eskor, mida robotlüps endast kujutab.

Eskori sõnul on lüps üles ehitatud nii, et samal ajal kui robot lüpsab, saab lehm krõbinat, mis on looma jaoks maius ja üks põhjus, miks ta roboti juurde tahab minna ja teiseks on lüpsmine lehma jaoks positiivne kogemus. "Nad väga tahavad roboti juurde minna," muheles Eskor.

Eskor õpib loomaarstiks ning praegu on käsil neljas kursus. "Loomaarsti valdkond on nii laiapõhjaline, et suundi on pärast lõpetamist ikkagi päris palju."

Lambad on Eskorite talus hobi-, mitte tululoomadeks Autor/allikas: Arp Müller/ERR

"Süda ja aju said omavahel kokku," meenutas Eskor, miks ta just loomaarstiks õppima läks. "Too hetk, kui ma loomaarstiks õppima läksin, ma veel ei teadnud, et ma talu asjaga kindlalt tegelema hakkan. See oli hea võimalus jääda valdkonda, aga samas, et oleks ka tagala olemas."

Eskor meenutas, et loomaarstiks õppima pääsemine oli paras sõda. "See oli hirmus aeg, aga ma sain sisse, nii et kõik läks hästi," on Eskor õnnelik.

"Otsus võtta talu üle tekkis tingimuste sunnil, aga me ajame kõiki asju perega koos. Ütlen isa kohta tihti, et ta on mu isa ja ka mu äripartner. Paevälja talu on mu vanaisa talu," selgitas Eskor.

Talus on praegu lüpsilehmi kokku 30 ringis. "Täna on põllumajanduses keerulised seisud, aga oleneb, kuidas sa majandad ja kõigega toime tuled," ütles Eskor.

"Minu jaoks on lehmad nagu suured koerad, anname neile porgandeid ja õunu. Meie lehmad on väga sotsialiseeritud, nad on meil väikesest peale ja me kogu aeg toimetame nendega, meil on kõikidel lehmadel ka nimed. Meie staarlehma nimi on Murel, aga meil on ka Kohuke, Mandel, Rita, kes sai just poja ja poja nimi on Riks," selgitas Eskor.

Eestis on Eskori sõnul väga kõrgel tasemele lehmade tõuaretus, mis on väga oluline. "Loeb ikkagi see, et lehma tervis oleks hea ja tal oleks pikem karjas püsivus, mitte niivõrd see, et lehm võimalikult palju piima annaks. Ei loe piima kogus, vaid see, mis seal sees on ehk valgu- ja rasvaprotsendid," ütles Eskor.

"Paevälja talusse võiks soovida õnnelikke lehmi ja töörõõmu, sest sellest pole kunagi puudust. Kui on lehm õnnelik, siis on piima ka palju," lisas Eskor.