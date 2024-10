Näitusel näeb kaotatud kindaid, haruldasi maale ning elu ja surma

"Kumus on praegu avatud Urmas Lüüsi näitus "Härra N-i elu ja surm" ja Lüüs on tõesti selline kunstnik, kes loob maailmu. Näitusel näeme 20-30-aastate maailma, mängu kodanlusega," ütles Eesti Kaasaegse Kunsti keskuse juhataja Maria Arusoo.

Kindlasti tasuks tema sõnul Kumus vaatama minna maailmakuulsa sürrealisti Leonora Carringtoni näitust, kes emigreerus teise maailmasõja ajal Mehhikosse. "Näitus on väike, seal on seitse maali, aga võimalus näha nii tipptasemel kunsti Eestis on päris eriline."

Carrington on Inglismaalt pärit ning on ise välja toonud, et tema eluajal Inglismaa teda kunagi piisavalt ei tunnustanud.

Mikkeli muuseumis saab vaadata näitust "Sooster 100. Vaade erakogudest", mis on kokku pandud erakogude põhjal.

"Kui me räägime sürrealistlikust pilgust, siis mu enda jaoks täiesti üllatuslikult, kui viisin eelmisel nädalal väliskülalisi Niguliste torni, sattusime täiesti kogemata näitusele "Ükssarviku võlumaailm", mis on väga väike, aga geniaalselt lahedate töödega. Kui vanalinna minna, tasub kindlasti seda näitust vaatama minna," soovitas Arusoo.

Kaasaegse Kunsti muuseumis on üleval Ene-Liis Semperi näitus. "Tal on 13 aastat paus olnud, kus ta pole visuaalkunstis isikunäitust teinud, aga juba 90-aastatel on ta tõestanud, kui tugev ja hea kunstnik ta on. Näituse külastamiseks tuleks võtta aega, seda on kunstnik ise ka öelnud. Lasta neil teostel endaga toimida. Näitusel on kõik uued tööd, mis on EKKM-i jaoks loodud," ütles Arusoo.

Telliskivi väligaleriis on Marge Monko näitus kaotatud kinnastest. "Monko on kunstnik ja fotokunstnik, kellel on enamjaolt väga sotsiaalkriitiline pilk. Mida see näitus tegi, kui sa selle ära vaatad, siis sa hakkad linnaruumis kõiki neid kindaid märkama. Näitus elab linnaruumis oma elu armsal kujul edasi."

Viljandis Kondase keskuses on kolmiknäitus "Toomiku, Ole ja Mäetamme ellujäämise kunstid", kes kõik on väga head maalikunstnukud, aga tavaliselt ei näe neid Arusoo sõnul koos. "Kunstnike endi sõnul üritasid nad kõik leida üles naivisti iseendas. Viljandis olles tasuks minna ka Rüki galeriisse, kus on Liina Siibi näitus, kes on tundliku silmaga tunnustatud fotograaf," ütles Arusoo.