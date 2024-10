Jassi Zahharov: ooper on väga atraktiivne ja ravib hinge

Rahvusvahelise ooperipäeva tähistamiseks käisid "Ringvaates" bariton Jassi Zahharov ja metsosopran Helen Lokuta. Zahharovi sõnul peaks iga ooperimaja repertuaaris alati olema "Carmen", sest see on nii atraktiivne ja "Traviata", sest see ravib hinge.

25. oktoobril on rahvusvaheline ooperipäev, mis on tänavu pühendatud Itaalia ooperile ja vokaalkunstile ja sel puhul käisid "Ringvaates" külas bariton Jassi Zahharov ja metsosopran Helen Lokuta.

"Minu lemmikooper on Rossini "Tuhktriinu"," ütles Lokuta.

Zahharovi lemmikooper on "Traviata". "See on lihtsalt nii geniaalne, mida aeg-ajalt lihtsalt peab vaatama, see ravib hinge, sest on niivõrd ilus," põhjendas Zahharov.

Lokuta esitas stuudios aariaid ooperitest "Carmen" ja "Figaro pulm" ning Zahharov ooperist "Wilhelm Tell".

Zahharovi sõnul ta kõiki aariaid maailma ooperitest kuulmise järgi küll ära ei tunneks.

"Neid teoseid, kus sa ise oled mänginud, neid ikka tunneks," lisas Lokuta. "Kui raadiost tuleb ooper, mida ma ise olen teatris teinud, siis mul on see tegevus meeles, mida ma laval pidin tegema, isegi siis, kui ma parajasti ei laulnud. Näiteks "Faustis" ma olin enamus ajast laval, mul on see muusika täiesti peas."

"Carmenit" mängib Lokuta Estonias juba kolmandat korda. "Mu on suur heameel seda teha, panna ennast proovile, lavastajad on erinevad, kontseptsioonid on kõik erinevad," ütles Lokuta.

""Carmen" ja "Traviata" peaks iga ooperimaja kavas olema. "Carmen" on väga atraktiivne ja "Traviata" ravib hinge," ütles Zahharov.

Rahvusvahelisel ooperipäeval toimuvad Estonias ekskursioonid, loeng täiskasvanutele, kuidas mõista Itaalia ooperit ning palju muud huvitavat.