Jarek Kasar läheb PÖFF-ile tehisaru poolt soovitatud filme vaatama

"Mulle väga filmid meeldivad. Ma vaatan iga päev üks-kaks filmi," ütles muusik Jarek Kasar saates "Ringvaade".

"Inimesed ütlevad kogu aeg, et PÖFF-il on liiga palju filme, 250 filmi on liiga palju. Mõte on selles, et kui inimene ütleb, mis talle meeldib ja mida ta sooviks näha, siis AI abiline ehk filmisoovitaja Susi proovib leida talle sobilikud filmid," selgitas PÖFF-i juhatuse liige Mikk Granström.

Kasar tõi välja, millised filmid talle kõige rohkem meeldivad. "Düstoopia ja apokalüptilised filmid, ulmekad, uued maailmad, ufod. Mu lemmikfilm on "Limitless", see on mehest, kes võtab tableti ja siis hakkab tema aju potentsiaal kasvama. Mulle meeldivad veel filmid "Kevade", "Groundhog Day", "Dancer in the Dark" Björkiga peaosas".

Granström andis tehisaru-lahendusele Susi ette märksõnad 'ulmefilmid', 'uued maailmad', 'ufo' ja Susi soovitas selle info põhjal Moonika Siimetsa filmi "Must auk", Mehhiko filmi "Vägivaldsed liblikad" ning ajaloolist draamat "Lootos".

"Kirjuta Susile veel, et ära soovita mulle filme, kus on seks. Näiteks kui lähed lastega kinno," selgitas Kasar.

Susi leidis filmid "Tuleriit", "Kaeblevad hinged" ja "Kurdid armastajad".

Reikop leidis, et AI-le peaks lisama juurde ka soovi, et filmid peaksid mulle ka meeldima. Kasari soovitusel hakkas Susi otsima filme, mille eelarve on suur.

Susi pakkus seepeale filme "Kõrbeseeme",. "Must kuld" ja jälle filmi "Tuleriit".

"Mida rohkem märksõnu annad, seda parema ja täpsema vastuse saad. Kui ütled veel juurde, millist muusikat kuulad või milliseid raamatuid sa loed, seda parem," selgitas Granström.

Tehisaru-lahendus Susi põhjendab ka, miks ta arvab, et see film võiks just sulle meeldida.

Kasar läheb PÖFF-ile kõiki neid filme ka vaatama.

PÖFF algab 8. novembril.