Kulno Malva: tänu Belgias salvestamisele uus plaat nii hea saigi

Albumi pealt leiab suuremas osas Leana Vapperi autoriloomingut, mida akordionist Malva peaks maailma mõistes pärimusmuusikaks. "See on see igikestev arutelu, et mis see pärismuusika või folk on. Eestis nähakse seda pigem traditsioonilisena, midagi, mis on arhiividest üles leitud. Aga näiteks Belgiast või Lääne-Euroopast, siis on Bob Dylan ka folk. Akordionit ka tihti seostatakse folgiga, nii et helikeelel on muidugi vihjed folgile," selgitas Vapper.

Albumi nimi "Öölood" on Malva hinnangul soetud öö müstilisuse ja kuuvalgusega, mis Leana Vapperi loomingus avaldub. "Rohkem kui päikesevalgus," naeris Malva.

"Plaati tegema hakates hakkame lugusid koguma ja mida rohkem neid sai, seda rohkem tundus, et neil on üks ühine nimetaja, et nad ongi sellised öölood. Öös on maagiat, salapära ja palju saab öeldud ja tehtud. Palju saab ka öeldud ridade vahel ja vaikuses. Seda oleme proovinud ka enda kooslusesse panna, sisevaatlust, mõtlikust," selgitas Vapper.

Malva ja Vapper on koos mänginud juba kolm aastat, aga viimase aasta jooksul on koostöö tihenenud. "Kuna me oleme juba koos mänginud, siis otsustasime aasta aja eest, et võiksime teha esimese ühise plaadi. Kuna mina olin aastaid Belgias elanud ja salvestanud ning mul oli seal üks väga hea kontakt, siis otsustasime selle plaadi Belgias salvestada," selgitas Vapper ning lisas, et plaadi produtseeris ja salvestas Jeroen Geerincki, kes on Vapperi sõnul üks ägedamaid Belgia pärimusmuusikuid ja produtsente.

Seetõttu otsustati teha Belgias ka esimene välismaa tuur, millelt alles hiljuti naasti. Nüüd ootavad Malvat ja Vapperit ees kodumaised plaadiesitluskontserdid.

"Oleme Leanaga üksteist tundnud võib-olla 15 aastat, aga kolm aastat tagasi ilmus minu kolmas sooloplaat "Akordionimeditatsioonid" ja seal oli üks lugu, mis nõudis naishäält. Ma ei saanud oma madala häälega seda kuidagi laulda ja Leanal on täpselt selline sametine ja siidine hääl nagu vaja oli. Siis meil oli tuur ja Leana astus igal õhtul ühe looga ette," meenutas Malva koostöö algust ning lisas, et muusikud said kiiresti aru, et nende vahel on hea klapp. "Nii et ühest kolme aasta tagusest loost sai terve plaaditäis," lisas ta.

Malva sõnul oli plaadi salvestamine Belgias väga lahe kogemus. "Ainus asi, mida sa pead tegema, on hommikul üles ärkama ja minema stuudiosse. Ei pea vahepeal lapsega mängima, kuskil kontserti andma. Tänu sellele on see plaat minu meelest eriti hea," tõdes Malva.

Olgugi, et albumil "Öölööd" on kõik laulud sõnadega, siis Vapper tunneb, et ta justkui laulaks akordioniga duetti. "Ehk siis oleme palju rõhku sellele, et luua helimaastikke ja meeleolusid," selgitas Vapper. Seetõttu ei olnud probleemiks ka eestikeelse muusika esitamine Belgias. "Otsustasime, et ei hakka inimestele ka väga palju ette söötma, millest lugu täpselt on, kuidas nad ennast tundma peavad. Seda tehakse ja sellel on ka kindlasti oma koht, aga me võtsime just selle suuna, et mis siis, kui me ei otsusta kuulaja eest midagi ära. Tagasiside sellele lähenemisele on olnud väga positiivne. Maailmas, kus on väga palju infot, siis tundub, et selline idee, kus kõik ei ole ette tehtud, on värskendav," leidis Vapper.

"Pealegi annab muusika iseloom ka inimesele mingi vihje. Kui sa mitte ühestki sõnast aru ei saa, siis saad ikkagi aru, kui kõlab näiteks lugu "Sügis", siis seal on ikkagi väga sügise tunne. Belglane ei saa ühestki sõnast aru, aga ometi muusika annab väikese vihje," lisas Malva.