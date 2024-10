Elektroonilise muusika artist Metruhaze avaldas debüüt-EP "Kiki, It Lives"

Üritustesarja Shelter samanimeline plaadifirma andis välja Eesti elektroonilise muusika artisti Metruhaze'i debüüt-lühialbumi "Kiki, It Lives".

Plaadifirma sõnul segab viielooline lühialbum IDM-i, ambient'i ja eksperimentaalse elektroonika elemente. Albumi avalool teeb vokalistina kaasa Hiina päritolu muusikaprodutsent Yikii, viiendal lool andis kitarril oma panuse Krister Ulrich Nittim, kes on ühtlasi kaanekujunduse autor. Miksi ja masteri eest vastutas TTAN.