Joost Klein keeldus võimalusest esindada Hollandit Eurovisoonil Baselis

Holland, kelle osalemine Eurovisioonil oli samuti kahtluse all, otsustas siiski Šveitsis toimuval Eurovisoonil osaleda. Osalemise seadis kahtluse alla 2024. aasta Eurovisoonil toimunud intsident, kus Hollandi esindaja Joost Klein tegi väidetavalt ähvardava liigutuse kaameranaise suunas, mille peale viimane ehmus ja kaamerat kahjustas. Rootsis algatati ka kriminaalasi, aga see lõpetati piisavate tõendite puudumisel.

Hollandi rahvusringhäälingu (AVROTROS) otsus Eurovisioonil osaleda järgnes mitu kuud kestnud aruteludele Euroopa Rahvusringhäälingute Liiduga (EBU). Hollandi rahvusringhäälingu sõnul on nad nüüd piisavalt kindlad, et lauluvõistluse struktuuris viiakse läbi nende hinnangul vajalikud muudatused. Hollandis avati see nädal ka konkurss ja registreerimine artistidele, heliloojatele ja laulusõnade kirjutajatele.

Muudatused, mille EBU sisse viib, on näiteks n-ö turvajuhi viibimine artistide juures, lavataguse elu filmimise vähendamine ja lavatagune ruum, kus artiste segada ei tohi.

Möödunud aastal Hollandit esindanud Joost Kleinile pakuti võimalust Hollandit ka tänavusel lauluvõistlusel esindada, kuid Klein keeldus sellest võimalusest. "Otustasin 2025. aasta Eurovisioonil mitte osaleda. Minul ja minu tiimil oli kõik valmis, aga tunne pole lihtsalt õige. Olen väga tänulik toetuse eest, mida tervest maailmast saan, aga tänavune aasta mõjutab mind endiselt tugevalt. Pean andma endale aega paranemiseks," kirjutas Joost Klein ühismeedia avalduses.

"Eurovisioonil esinemine oli minu unistus ja me tegime selle ära. Tundsin mitu kuud, et pidin naasma ja töö lõpule viima. Aga tegelikkuses saavutasime suurema eesmärgi. "Europapa" tõi kokku väga palju inimesi. Toimunu ei ole lugu ainult minust, vaid meist. Olen tänulik," jätkas Joost Klein, kes suundub peagi välja müüdud Euroopa ja Ameerika Ühendriikide turneele.

"Meedia on selline nagu ta on, aga minul selles kohta pole. Ma ei ole selle suure "masina" jaoks loodud. Minu teekond on teistsugune ja võtan vastu kõik, kes soovivad minuga sellel seiklusel liituda. Usaldage protsessi," ütles Hollandi muusik.