Jaan Roosest filmi teinud režissöör: tahtsin uurida, kuidas ta hirmuga toime tuleb

Slackline'i maailmameistri Jaan Roose tegi ajalugu kõndides esimese inimesena 3,6 kilomeetri pikkusel liinil üle Messina väina. Selle teekonna võttis filmilindile režissöör Alex Gale.

"Ma ei teadnud slackline'ist eriti midagi, kui aus olla. Aga kui kuulsin Jaani uuest ambitsioonikast projektist, oli raske mitte olla innustatud tema visioonist. Tundus põnev idee teha filmi teda selle projekti ajal jälgides," sõnas filmi režissöör Alex Gale "Ringvaatele" antud intervjuus.

"Lisaks Jaani filmimisele selle ürituse ajal, tahtsin jäädvustada ka planeerimist, sest see oli sama eepiline. Juba köieliini ehitamine ise oli sama suur katsumus, kui temal sellest üle kõndimine. Seega tahtsin kaamerad paigutada ka sinna, kus muu tiim ei käinud. Seega jälgisin ettevalmistusmeeskonda, Jaani ennast kõrge torni otsas ja lisaks püüdsin olla mingi aja lihtsalt nähtamatu kõrvaltvaataja, jäädvustades kõiki raskusi, mida Jaan pidi valmistudes ületama," selgitas Gale.

Režissööri sõnul oli Roose filmimise ajal väga avatud. "Ta kutsus meid oma koju, kus saime teda pikalt filmida. See oli vaimustav kogemust, sest vähesed elavad nii nagu Jaan. /--/ Saime imelist videomaterjali tema abikaasast ja emast, mis lisas laiemat konteksti tema kasvatusele, selgitades, miks ta on täna selline inimene," märkis ta.

Muu hulgas huvitas Gale'i, kuidas Roose maa ja taeva vahel kõndides hirmuga toime tuleb. "Kui räägin projektist kellelegi, kes sellest midagi kuulnud pole, on esimene reaktsioon ikka sama: "Mis toimub? See on vapustav! See vend on segane!" See on tavaline rektsioon. Tahtsin uurida, kuidas ta hirmuga toime tuleb, aga temale oli see kui hane selga vesi. Ja ilmselt pidigi nii olema. Muidu sa ei suudaks tegutseda, midagi sellist ette võtta," arutles ta.