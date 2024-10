"Tulnukas: Romulus" antakse välja VHS kassetil

Märkimisväärne on juhtum seetõttu, et viimatine suurem stuudio väljalase VHS-i peale toimus 2006. aastal, mil kassetil anti välja film "A History Of Violence". On vaieldud, et 2007. ilmus ka "Eragon" VHS-il ning Disney andis välja ka väikese koguse "Autode" animafilmi kassette. Need olid siiski väga limiteeritud kogustes väljalasked ning suuremaks viimaseks loetakse siiski "A History of Violence'i" väljalaset.

Peamiselt kollektsionääridele suunatud "Romuluse" VHS kassett tuleb limiteeritud kogustes välja 3. detsembril. Frantsiisi 45. sünnipäevaks välja antava retrohõngulise kasseti karpi kaunistab Matt Fergusoni kujundus. Lisaks VHS-ile ilmub film ka teistel kandjatel, Blu Ray ja DVD plaatidel.

Fede Álvareze "Tulnukas: Romulus" leiab aset sarja kahe esimese filmi vahel ja räägib loo noortest kolonistidest, kes mahajäetud kosmosejaama rüüstades satuvad kokku hirmuäratavate xenomorphidega.