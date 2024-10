Kuldnõela võitja Tiina Talumees: mul oli pärimuse teema ees suur aukartus

Tiina Talumehele pole see sugugi esimene kord Kuldnõela võitjaks tulla, esimest korda võitis ta auhinna 2011. aastal. Selle ajaga võrreldes on moelooja sõnul hästi palju muutunud. "Selliseid kollektsioone, milles on nii palju loomingut, tegin ma varem rohkem. Nüüd on see mood muutunud praktilisemaks, tõesti teeme asju, mis on igapäevaselt kantavad. See oli seetõttu täielik maiuspala, mulle väga meeldis seda kollektsiooni teha."

Talumehe võidukollektsioon "Pärand" jutustab eestlaste juurtest ja sai alguse Tuudi külas 100 aastat tagasi tikitud pulmatekist, mille moelooja ERM-ist leidis. "Pulmatekid olid sellised, kuhu tikiti ja kooti sisse hästi palju õnne, rõõmu, et pere säiliks ja kõik läheks hästi. Ma tükk aega ei olnud kindel, kust kohast läheneda rahvuslikule teemale, aga see üks pulmatekk oli lähtekoht just."

Talumees tunnistas, et tal oli kerge aukartus pärimuse teema ees. "Seda on teised disainerid teinud eelnevalt väga hästi ja ma ei olnud sada protsenti kindel varem, kas ma suudaksin seda teemat väärikalt interpreteerida. Aga ma arvan, et sai päris hästi."

Moelooja arvates võiks kollektsioon kõnetada kõiki, ka neid, kes moest midagi ei tea. "See teema ju on meile oluline, neid motiive, mida rahvarõivastelt kasutada ja millist inspiratsiooni saada, sellesse me võiksime kõik süveneda rohkem tegelikult." Talumees tahaks sama teemaga ka jätkata. "Ilmselt tuleb selliseid lihtsamaid ja igapäevaseid riideid ka, millele tulevad sellised õnnemärgid peale," kinnitas ta.

Kuldnõelale olid nomineeritud veel Oksana Tandit ja Iris Janvier. "Mina oma võitu ei uskunud küll, sest mõlemad on omas nišis väga tugevad tegijad. Oksana Tandit oma arhitektuurse ja meheliku ülikonnaliku joonega, valdab seda perfektselt. Iris Janvieri ärirõivastuse pool on väga tugev, tema üleriided ja mantlid väga tugevad."

Talumees paneb hingele mõelda, kas osta kiirmoest odava hinnaga särk, mis laguneb esimese kandmisega või muretseda midagi kallimat, aga vastupidavamat. Sellgipoolest nendib ta, et moemaailmas toimub suur ületootmine. "Ma lohutan ennast sellega, et ma teen väga häid riideid, nad tõesti peavad vastu. Aga vaadates maailma, siis võiks mitu aastat pausi teha, meil ei ole tegelt riideid juurde vaja," sõnas moelooja.