Elulookogujad: usume, et meie pärimus on lõpuks väga tänulik

Ralf Ellervee ja Edward Toonela asutatud Eetos pakub eluloo kirjutamise teenust. Tänaseks on välja antud paarkümmend elulugu ning noormehed usuvad, et Eesti pärimus on tavaliste inimeste lugude eest tulevikus väga tänulik.

Proua Anne ei ole kuulus näitleja, laulja või poliitik, kellest tavaliselt elulooraamatuid kirjutatakse. Ta on lihtsalt üks tubli Eesti inimene, kes on tulnud tagasi Siberist, ehitanud Eestis üles äri, loonud ilusa perekonna ja kelle elulugu nüüd siiski kaante vahele saab. Pere tundis, et selleks siiski üksi jõudu ei jagu ja selleks pöörduti proffide poole.

Nimetatud proffid on kaks noormeest, Ralf Ellervee ja Edward Toonela, kes on otsustanud, et võimalikult paljude eestlaste elulood tuleb kirja panna ja raamatuks vormida. "Keegi teine ei tee seda praegu ja see on tähtis. Meil on vananev ühiskond, see probleem aina suureneb ja see on väga hea viis, kuidas lugusid talletada. Meie visioon on see, et kõikidest Eesti ülesehitajatest saaks need lood kirja ja usume, et meie pärimus on lõpuks väga tänulik," selgitas Ellervee.

Inimeste lugude talletamise idee tulid Ralfil ja Edwardil oma vanaisade lugusid kuulates. Nähes, kuidas vanaisad iga aastaga aina kiiremine vananesid, mõistsid noormehed, et nende erakordseid lugusid ähvardab kadumine. Edwardil jäidki oma laevakaptenist vanaisa meenutused lõpuni vormistamata. Ralf sai oma taadi lood raamatukaante vahele.

Tänaseks on noormehed välja andnud juba paarkümmend elulooraamatut. Et pikad elud sisukalt kirja saada on neil välja töötatud oma tehnika.

"Tavaliselt alustame me intervjuusid nende n-ö miinusaastatega, missugusesse peresse see inimene sündis. Natukene kaardistame vanemaid ja perepuud, enne, kui see esimene küsimus üldse tuleb," selgitas Ellervee.

Muidugi ei jõua Ralf ja Edward kahekesi kõiki intrevjueerida. Selleks tarbeks on noormehed endale abiväge leidnud. Minna on üks neist, kes mööda Eestit ringi sõidab ja lugusid talletab. Sealhulgas ka proua Anne lugu.

"Kõigepealt sain ma kokku Anne lastega. Rääkisime eluetappidest ja perekonnast ja siis oli juba natukene lihtsam teha plaani, mida täpselt küsida, kuhu suunata. Selline eeltöö oli väga kasulik," rääkis Minna.