Priit Võigemast muusikalist "Kirglikud kontsad": see on korralik meelelahutus

Novembrikuus esietenduva muusikali lugu põhineb tõestisündinud lool. "Üks kingavabrik, mis tootis meeste kingi, hakkas pankroti minema ja ainukene variant selle päästmiseks oli leida n-ö turunišš, mis oli teenindamata ja selgus, et see nišš on kõrged kontsad, mis suudaksid vastu panna täis mehe raskusele," rääkis Võigemast ning lisas, et muusikali on mängitud nii Broadwayl kui West Endil.

"Kinky Bootsis" tuleb Priit Võigemastil kontsad jalga panna muusikali finaalis, aga kontsadel esinemise kogemus olema AnnaKarin Hirdwalli lavastatud "Kabareest". "Seal olid päris korralikud platvormid. Isegi peale ettevalmistusi kardan pikali kukkuda. Ma olen ettevaatlik. Naised, kellest mõned kannavad igapäevaselt kõrgeid kontsi, kindlasti teavad, et see võib olla ohtlik. Kui pead veel ringi kargama ja treppidest üles-alla jooksma, siis peab olema ettevaatlik," rääkis Võigemast, kellel uue lavastuse käigus veel midagi juhtunud pole. Samas tõdes Võigemast, et võrreldes "Kabareega" on Vanemuise muusikalis kasutusel olevate kingade kontsad paljud peenikesemad.

Rolf Roosalu peab see-eest algusest lõpuni kontsadel olema. "Mul on kaks stseeni, kus ma olen nii-öelda meeste rõivastes lavadel," tõdes Roosalu, kes üritas kontsadel käimist harjutada juba enne, kui lavastajaga kokku saadi. "Nähes suvel ette, et see ilmselt ei saa väga lihtne olema, käisin juba harjutamas ühe n-ö tantsuteadlase juures. Sai tehtud mõned trennid ja praegu, kui me proove teeme, oleme seitsme- kuni kaheksatunnisest proovipäevast umbes neli kuni kuus tundi kontsadel. See on päris jõhker ja ma ei tea, kuidas te naised seda igapäevaselt teete," tõdes Roosalu, kes loodab, et hakkab paari varvast, mis on siiamaani surnud, varsti uuesti tundma.

"Ühest asjast olen ma aru saanud, et nende kontsadega ei harju mitte kunagi ära," nentis Roosalu. "Mina võin proovide põhjal öelda, et see, kui nad seal möllama hakkavad, siis see on juba praegu päris efektne. Esietenduseni on veel aega, tulevad kostüümid ja muusika, see on päris korralik meelelahutus," julgustas Võigemast.

Rolf Roosalu oli ennast seni muusikalidest eemale hoidnud, kuigi alustas lapsena muusikalilavadel, kui lõi kaasa muusikalis "Oliver". "Olingi mingis mõttes muusikalidega lõpparve teinud, sest olen ennast pidanud ikkagi popmuusika lauljaks ja ei pea ennast endiselt muusikali lauljaks," naeris Roosalu, lisades, et konkreetne muusikal on päris tugevast popmuusikaga seotud.

"Kontsad kontsadeks. Kogu see drag-queen'ide maailm on üks asi, aga see lugu on hästi universaalne. Räägib ikkagi sõprusest, isa ja poja suhetest, eelarvamustest, iseenda leidmisest ja hirmudest ülesaamisest. Need Cyndi Lauperi lood on väga lahedad. Seal on paar lugu, mis on nii emotsionaalsed, et midagi pole teha, et endalgi tulevad pisarad silmad. Muusika on selline meedium, mis kui mõjub, siis ta mõjub otse. See on väga südamlik lugu," leidis Võigemast.