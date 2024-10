Eesti elanikud kuulavad kõige rohkem Vikerraadiot

Vikerraadio on kuulatuim raadiojaam jätkuvalt nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses, näitab Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire ajaperioodil aprill kuni september 2024. Päevas on Vikerraadiol 112 000 kuulajat, teisel kohal on Raadio Elmar 77 000 kuulajaga ning kolmandal Sky Plus 58 000 kuulajaga. Neile järgnevad Star FM, Retro FM, MyHits, Raadio Kuku, Rock FM, Raadio 4 ja Raadio 2.

Nädalas jõuab Vikerraadio programm 230 000 kuulajani ja kuus 259 000 kuulajani. Raadio Elmar on ka nädalaste kuulajate vaates teisel kohal, kuu vaates on sel positsioonil Retro FM.

Kogu raadiokuulamisele pühendatud ajast veedetakse Eestis enim aega just Vikerraadio seltsis. Kantar Emor mõõdab ka raadiojaamade tuntust, milles esikohta jagavad Vikerraadio ja Sky Plus ning neile järgneb Retro FM.

Venekeelsetest raadiojaamadest on Eestis kõige rohkem kuulajaid Raadio 4-l – päevas kuulab Raadio 4 programmi 30 000 inimest, kuus jõuab see 94 000 kuulajani.

Aina rohkem kuulavad inimesed raadiole lisaks ka erinevaid muusikateenuseid internetis, samuti on kasvanud raadiosaadete ja taskuhäälingute järelekuulamine. Rahvusringhäälingu andmete kohaselt on 2024. aastal erinevaid ERR-i saateid kuulatud järele rohkem kui 25 miljonit korda, menukaimate hulka kuuluvad lastesari "Reis loomariigis", Raadio 2 "Rahva oma kaitse" ja Vikerraadio saatesarjad "Müstiline Venemaa" ning "Käbi ei kuku…".