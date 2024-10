Kelly Sildaru: isa ja vend pole ise filmi näinud

Teisipäeval esilinastub Eestis Helen Lõhmuse dokfilm vigursuustaja Kelly Sildarust. Esmaspäeva hommikul võttis filmi vastu sõna Sildaru vend Henry, kelle väited on Kelly Sildaru hinnangul päris julged, arvestades, et ei isa ega vend ei ole filmi näinud.

Esmaspäeva hommikul avaldas Kelly Sildaru vend Henry Sildaru ühismeedias pika postituse, kus väitis, et film on üles ehitatud valedele ning palus, et tema ja Sildarude isaga seotud kaadrid filmist eemaldatakse.

Kelly leiab, et sellel soovil ei ole temaga midagi pistmist, sest tema ei ole filmi tegija ega ei ole filmi kaadreid valinud. "See on filmitegija töö, kes on need klipid sinna valinud. Selline postitus oli ootuspärane, aga kuna nad ei ole filmi näinud, siis nad tegelikult isegi ei tea, mis seal sees on. Võib-olla natukene julged seisukohad neil," leidis Sildaru.

Kelly vend väitis samas postituses, et Kelly palub filmis inimestel valetada. Kelly ise pole päris kindel, millest vend selles palves räägib. "See jääb mulle natukene arusaamatuks. Inimestega, kes filmis intervjuusid ei annavad, ei leppinud mina mitte midagi kokku. Ei ole selle filmi või intervjuu teemal absoluutselt isegi suhelnud. Ka see väide on alusetu," nentis Kelly.

Et postitus sai laialdast vastukaja, sealhulgas ka toetust, Kellyt ei heiduta. "Nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid arvamusi. Sellest, mida keegi arvab, ei ole mõtet kinni hakata. See on täiesti normaalne, et kõigil on eriarvamused," leidis suustaja.

Filmi maailmaesilinastus toimus maikuus Torontos ja Kelly on väga põnevil, et see lõpuks ka eesti vaatajateni jõuab. "Filmi hakati tegema umbes kaheksa aastat tagasi, kaua valminud kaunikene. Hea meel, et see on lõpuks valmis saanud ja päriselt välja tuleb," sõnas Sildaru.

Sildaru sõnul räägib film noortespordi raskemast poolest. "Lugusid nagu minu oma on spordis väga palju. Filmi eesmärk ongi inimesi sellest teadvustada, sellele tähelepanu pöörata ja sellest probleemist rohkem rääkida," selgitas Sildaru.

Algselt oli filmi fookuseks pigem noore sportlase eduloo kajastamine. "Mina ise ei ole filmi juures midagi muutnud. Eks see süžee on aja jooksul palju muutunud, aga ühel hetkel, kui viimane otsus sündis, et rääkida minu karjääri keerulisemast poolest, siis selleks hetkeks olid suhted nii halvaks läinud, et mulle ei tundunud õiglane lasta film välja sellisena, nagu see algselt plaanitud oli. Justkui kõik oleks hästi tore, näed, isa on treener, tore pere ja kõik on hästi. See ei olnud enam sel hetkel reaalsus ja sellest ka see otsus koos filmitegijatega sündis," rääkis Sildaru.