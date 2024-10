Kaisa Ling: eestlaste mõttemalle on väga keeruline muuta

Varem oma muusikaga pigem naiste poole pöördunud Ling selgitas "Terevisiooni" stuudios, et ta pöördub albumil meeste poole ja seetõttu on album ka meestele pühendatud. "Naistega läheb meil nii hästi. Meil on tõesti tore saalides kohtuda, saame üksteisest väga hästi aru. Tundub, et see, millest me alustasime, on langenud viljakale pinnale, nii et püüan ma pöörduda meeste poole. Selleks, et kutsuda neid ka üles tegema sarnaseid asju nagu me naistega teeme. Mõtlema iseenese sisemiste hirmude ja valude peale ning neid avalikult tunnistama, nendest kõnelema ja niiviisi muutuvad need vähem hirmsamaks," selgitas Ling.

Ling lisas, et üleskutse kõrvalt kaasa mõelda ja avalikult ning ausalt rääkida leiab ka veidi meeste hurjutamist. "Eks ma hurjutan naisi ka täpselt samamoodi," sõnas Ling.

Laulja tõdes, et see võib eesti meestele olla üpris raske ülesanne. "Aga see ei pruugi olla põhjustatud sellest, et nad mehed on. Võib-olla meil ongi eestlastena äärmiselt kangekaelne ja kinnine loomus. Meil on selline juurikageen niivõrd tugev, et väga keeruline on mingeid mõttemalle muuta. Nagu me näeme absoluutselt kõikides eluvaldkondades," tõdes Ling.

Esimese albumi tegemise ajal oli Ling meeste peale vihane, aga see viha on ajas natukene lahtunud. "Viha ikka lahtub. Jumal tänatud, et ajaga lahtub. Ei saa kogu aeg vihane olla. Meie muusikat on see muutnud rahulikumaks, võib-olla lõbusamaks, aga iroonia ei ole sealt kuhugi kadunud. See on avanud ka uusi uksi ja mõtteid teistsugustesse žanritesse," selgitas Ling.

Ling kasutab oma muusikas ka alaväärsus. "Mulle tundub, et alaväärsus on meile Eestis väga oluline, sest see on üks põhilisi ja muresid probleeme. Kellel on rohkem? Kes on meist paremad? Kes on kiiremad, osavamad, ilusamad, targemad? Ja ma olen ise selle alaväärsusega hästi kaua maadelnud, sest tubli tüdrukuna tahtsin ikka olla kõige parem, tublim, cool'im, huvitavam, rikkam, targem, ilusam. Aga pidev püüdlus sellest alaväärsusest üle saada on väga kurnav. Samamoodi nagu suur viha," nentis Ling.

"Ma üritan näidata täielikke äärmusi selleks, et leiaksime kuskil kesktee, kus on tegelikult võimalik palju rohkem ringi loksuda," lisas ta.