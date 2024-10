Pildid: Viljandis toimus esmakordselt pärandusfestival

Festivalist võttis osa 1500 külastajat ning messialal oli väljas üle 70 pärandi esindaja. Külastajad said võimaluse osaleda töötubades, loengutes ja päranduspordivõistlustes. Festivali näitused tutvustasid Eesti erinevate piirkondade vaimset ja käsitöö pärandit ning Viljandi söögikohad pakkusid pärandimaitseid.

Festivali programmijuht Ave Matsin jäi suursündmusega rahule: "Olen festivali sisuga kokkuvõttes väga rahul, sest täiesti uudses, peamiselt pärandoskustele ja -teadmistele keskenduv festival leidis oma rõõmsa osalejaskonna ja tekitas Eesti pärandimaastikul eriliselt kaasava energiapöörise. Kuigi vahel tundub, et käsitööd tehakse üksi või väiksemates ringides, siis tegelikult võimestab selline üleriigiline sündmus kõiki pärandihuvilisi, näitab kultuuri elujõulisust ja veenab kõrvaltvaatajad valdkonna tähtsuses. Pean suureks õnnestumiseks ka seda, et festivali õpitubadesse ja loengutele jõudis nii palju noori üle Eesti. Suur heameel on vaadata nutisõltuvuses kahtlustatud lapsi veetmas aega käsitöö kallal nokitsedes."

Festivali alguses toimunud konverentsi peamise mõttena jäi kõlama kogukondade kaasatuse olulisus. Üks peaesinejatest Alexander Langlands pidas tähtsaimaks just seda, kuidas pärand loob väärtust – avalikku, sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist ja keskkondlikku.

Rõõmu pakkusid festivalil ka väliskülalised. Tai ja Nigeeria meistrite õpitoad andsid peole erilise hõngu ja võimaldasid tutvuda hoopis erineva pärandiga. Nende osalus oli Viljandile kui UNESCO loovlinnade võrgustikku kuuluvale linnale esimeseks rahvusvaheliseks viljaks. Lisaks võttis festival kokku TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö ja pärandtehnoloogia erialade 30. juubeliaasta.

Viljandi pärandusfestival oli osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.