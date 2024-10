Aldo Järvsoo: peale 30 aastat tunnen ainult ühe kollektsiooni üle piinlikkust

"Hästi imelik tunne on, sest ma ei teadnud, et mul nii palju on täis saanud. Ma alustasin, kui ma olin 17 ja tegin oma esimese kollektsiooni, võitsin ühe konkursi. Keskkooli õpilased võistlesid, õudselt meeldis seda teha, klassiga võtsime osa, võitsime selle ära ja siis tuli minu juurde kunstiakadeemia rektor, kes ütles, et sinul pääsu pole, sina tuled meil moekateedrisse," rääkis Järvsoo oma teekonnast moekunsti juurde.

Järvsoo sõnul on ta oma elu jooksul teinud 45 kollektsiooni, millest piinlikkust tunneb ta vaid ühe üle. "See oli kõige esimene Tallinn Fashion Week, mida me otsustasime, et hakkame korraldama ja siis ma unustasin, et ma olen moekunstnik, et mul on vaja kollektsiooni ka teha. Minul oli piinlik, aga hiljem osad inimesed on öelnud, et see oli äge. Ju ma suutsin selle nädalaga panna midagi paika, mis sinna lavale ka sobis," sõnas ta.

Järvsoo ütles, et mäletab ka 23 aasta tagust kleiti nagu ta oleks selle loonud üleeile. "Mäletan isegi kust ma kanga ostsin. Enda loominguga ongi see, et see jääb hästi meelde, eriti, kui see on mingi positiivse emotsiooniga. Ja enamasti minu looming on positiivne: elus ei taha draamat ja laval ei taha draamat, pigem meeldib inimestele inspiratsiooni ja ilu pakkumine."

Suureks armastuseks on moeloojal olnud ka pruutkleidid. "Pruutkleite ma ei tee igaühele, minu maitsemeel ei ole ka igaühele mõeldud. Minu juurde satuvad väga erilised pruudid ja see on kuidagi nii positiivne sündmus, mille jaoks mul on alati väga hea meel teha. Viimane paar, kellele ma tegin – ja see on asi, mida ma poleks elus arvanud, et Eestis üldse juhtub – ma tegin kahele pruudile."

Oma juubeli-show korraldab Järvsoo eeloleval laupäeval Niguliste kirikus, kus 26 aastat tagasi jõudis lavale ka üks tema esimesi läbilöögi etendusi. "Taasloon ka ühe ammuse peakatte, minu jaoks oli alien, inimesed ütlevad selle kohta eluaeg tigu. Kui ma postitasin Instagrami pildi sellest 26 aasta tagusest asjast, siis inimesed hakkasid "vau ja vau" panema. Ma sain aru, et paljud inimesed, kes on mul praegu sõbrad ja fännid, ei olnud sel ajal veel sündinudki," sõnas Järvsoo.

"Mõnus ongi seda kollektsiooni nii võtta, et ma näitan neid asju, mis ma olen kunagi teinud, sest seda ju nägi hoopis teine põlvkond. Ring sai täis ja hakkan nüüd uuesti nullist," muigas moelooja.