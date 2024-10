Loodusmuuseumi kogusse jõudsid piiril konfiskeeritud trilobiitide fossiilid

"Maksu- ja tolliamet võttis Koidula piiripunktis rutiinse kontrolli käigus need trilobiidid välja ühe veoautojuhi külmkapist toidukraami alt. Härra ei osanud kuidagi selgitada, kust ta need sai, ostu- ja leiudokumenti polnud. Aga kõik lahenes rahumeelselt ja härra oli nõus loovutama need Eesti riigile," rääkis paleontoloog Karin Truuver fossiilide leiuloo.

Trilobiidid on ühed vanimad lülijalgsed loomad maailmas. "Nad tekkisid juba kambriumiajastu alguses, üle 500 miljoni aasta tagasi ja elasid erinevate liikide kaudu 300 miljonit aastat järjest," rääkis Truuver. Trilobiidid surid välja Permi massilise väljasuremise ajal umbes 200 miljonit aastat tagasi. "Ligi 90 protsenti kõikidest liikidest maal suri välja. See sai lõpuks saatuslikuks ka nendele toredatele trilobiidikestele," sõnas Truuver.

Trilobiidid olid mereloomad, keda oli hästi palju erinevaid liike, mõned neist paari millimeetri pikkused, suurimad aga ligi meetrised. "Väiksemad olid vilkamad ujujad, kiskjalise eluviisiga, suuremad olid laisemad ja sibasid mere põhjal ringi ja otsisid toiduks orgaanikat," sõnas Truuver ja märkis, et trilobiite on leitud igal kontinendilt.

Oma teaduskogusse Eesti Loodusemuuseum leitud fossiile võtta ei saa, kuna puudub info selle kohta, kes ja kust kivistised leidis. "Aga me saame neid näiteks kasutada õppetöös või siis ka Eesti Loodusmuuseumi uue maja uues ekspositsioonis, sinna nad sobiksid täitsa hästi," rääkis Truuver.

Truuveri arvates äritsetakse fossiilidega väga lihtsal põhjusel: nad näevad ägedad välja. "Osadel näiteks oli seljaogad, põseogad, osadel silmad tundlate otsas nagu tigudel," rääkis paleontoloog ja märkis, et hinnad on väga varieeruvad, alates ühest eurost 1500-ni, olenevalt säilivusest, liigi haruldusest ja leiukohast."

Konfiskeeritud fossiilid teevad haruldaseks nende terviklik säilivus. "Muuseumikogudes peaks neid olema kokku 10 600 eksemplari, et trilobiite ikka leidub. Haruldaseks teeb fossiili see, kui ta on terve keha fossiil, selliseid fossiile on kõvasti vähem," sõnas paleontoloog. Kes tahab aga ise endale trilobiidi leida, sel soovitab Truuver otsida saartelt ja põhjarannikult. Siiski paneb paleontoloog südamele, et täiskeha fossiilid on kaitse all ja neist tuleks leiu korral Eesti Loodusmuuseumile teada anda.