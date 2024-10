Eesti Laulule esitati 175 lugu

Kokku laekus Eesti Laul 2025 konkursile 175 lugu, neist eestikeelseid on 65 ja võõrkeelseid 110. Lisaks inglise keelele kõlab lugudes ka itaalia, prantsuse ja saksa keel. Artistide seas on nii palavalt armastatud Eesti lauljaid kui ka uusi ja põnevaid üllatajaid, sooloartiste ja suuremaid muusikakollektiive.

"Tervitame konkursil kõiki artiste, tänavune Eesti Laul on rahvusvahelisem kui kunagi varem," rõõmustab ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi ja lisab, "eriti rõõmustan selle üle, et võistlejate hulgas on andekaid noori tegijad, aga ka kuulsaid artiste. Loodame ju endiselt, et see võistlus paneb aluse lavakarjäärile kodus või lennutab maailmas tippu. Kindel on see, et muusikamaastik on 175 laulu võrra rikkam ja selleks me seda konkurssi ju teemegi!"

Eesti Laulu produtsent Riin Vann märgib, et konkursi vastu on huvi olnud suur nii Eestis kui ka väljaspool. "Tänavune Eesti Laul tõestab, et muusika ei tunne piire ja Eesti Laul on hinnatud platvorm ka välismaal." Vanni sõnul võtab konkursist osa mitmeid loomejõude välismaalt, sh on konkursile tee leidnud loojad Norrast, Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Maltalt, Hispaaniast, Türgist, USA-st, Suurbritanniast, Lätist, Austriast, Taanist, Hollandist, Horvaatiast ja Leedust. "Võtame seda tunnustusena, et Eesti Laulul on oma koht rahvusvahelisel areenil."

Eesti Laul 2025-le esitatud lugusid asub nüüd hindama artistidest, heliloojatest, produtsentidest, saatejuhtidest, lauluõpetajatest ja laiemalt muusikasõpradest koosnev esinduslik žürii. 35-liikmeline žürii hindab laule anonüümselt, artisti ja laululoojaid teadmata. Žürii valikul saab otse finaali 15 võistluslugu, 16. laulu osas saab kaasa rääkida ka rahvas.

Eesti Rahvusringhääling avaldab žürii valiku novembri alguses, laule saab esmakordselt kuulata saates "Start" 6. detsembril. 16. võistleja selgub jaanuari alguses.

Eesti Laul 2025 suur finaalkontsert toimub 15. veebruaril.