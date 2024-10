Õpetaja Rasmus Kits: nutiseadmete keelustamise asemel rohkem teadlikkust

Rasmus Kits ei usu koolides üleriigilise nutiseadmete keelu rakendamisse. "Koolid saavad enda tasandil, enda vajadustest ja päris orukorrast lähtuvalt seda asja palju paremini reguleerida, kui see, et me peame riiklikult kõike üldistama ja kõigile ütlema, et teeme nüüd nii. Siis kaob ära meie haridussüsteemi paindlikkus või võtame väikse tüki sellest ära. See tõenäoliselt ei ole väga mõistlik," sõnas õpetaja.

"Kui me räägime probleemist, siis me peaks hakkama kohe liikuma ka lahenduste poole. Keelamine on üks variant, aga võib-olla on veel midagi, mis võiks aidata paremini ja oleks efektiivsem," märkis Kits.

Kits peab paremaks teadlikkuse tõstmist, tähelepanu juhtimist, mõtestamist, suunamist tegevustele, mis oleksid kasutoovamad. "Meil on toredaid algatusi koolides: liikuma kutsuvad vahetunnid ja nutivabad vahetunnid. Äkki peaksid nutivahetunnid ka olema, mis oleks väga selgelt mõtestatud ja arusaadavad, mida selle seadmega võiks päriselt teha, mitte ainult tarbimise vaates, vaid ka looja vaates," pakkus ta.

"Kuna me ei ole enda jaoks välja mõelnud, mis need head lahendused on, siis me tahaksime seda protsessi pidurdada, et äkki läheb paremaks. Minu isiklik kogemus ja praegused esmased uuringud tõendavad, et ega ei lähe paremaks. Kui me probleemi ära peidame ehk ära keelame ja kooliruumist välja viime, siis üheltpoolt on väga mugav vastutus ära anda, aga see ju probleemi ära ei lahenda," rääkis Kits.

"Ma arvan, et me peaksime palju selgemalt läbi mõtlema, kuidas nende seadmetega koos hakkama saada nii, et ei toimuks väär- ja liigkasutust. See on ühiskonna suurem töö, see ei ole, et mul on üks hea lahendus ja kõik rakendavad," arvas õpetaja.

Kitse arvates on kõikidel osapooltel vastutus ja roll. "Ilmselgelt me ei saa öelda, et kool peab kõik need asjad ära lahendama. Lapsevanemal peab endal samamoodi olema teadlikkus ja arusaamine, milliseid ohtusid nutiseade endas kätkeb. See on pidev töö ja meil on toredaid algatusi, näiteks Targalt Internetis, kus on kõikidele suundadele palju materjale, kaasaarvatud lastevanematele."