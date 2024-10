Peedist, pastinaagist ja porgandist saab eripäraseid küpsetisi

Toidublogija Kristi Rebane oli peamisteks juurviljadeks välja valinud porgandi, pastinaagi ja peedi. "Kõige rohkem lendavad nad mul lihtsalt ahju, kus ma nad ära röstin. Nad kõik kolm sobivad meeletult hästi kokku erinevate juustude, ürtide, seemnetega," kiitis ta.

Kui üldiselt on porgandid, kartulid, bataadid jms rahva seas armastatud, siis on Rebase sõnul pastinaak see juurvili, mis eestlasele on võib-olla veidi võõraks jäänud. "Ta on meeletult maitsev ja kasvab ka Eestis väga hästi. Kuna tal on loomulik magus maitse juures, siis ta ka lastele tavaliselt väga meeldib," rääkis toidublogija.

Ka kaalikas on veidi ebapopulaarsem juurvili. "Mõnikord kaalikas võib minna kibedaks ka ja ilmselt piisab ühest kogemusest, et järgmine kord endale taldrikule ei tõsta. Minule meeldib kaalikas väga toorsalatina. Kaalikale võiks panna praegu riivitud õuna juurde. Kui kuivaks jääb, siis võib ka natuke kodumaist õunamahla panna juurde ja lasta natuke seista. Kui on pohla või ka granaatõuna seemneid, siis võib panna natuke värviks ja maitseks juurde," rääkis Rebane.

Peedinäkileivad ja -snäkid. Autor/allikas: ERR

Peedist valmisid Rebasel näkileivad, mis järgivad 1:1:1 vahekordade põhimõtet. "Üks osa kuuma vedelikku, üks osa jahu ja üks osa seemneid lihtsalt ära segada, siis kahe küpsetus paberi vahel rullida või lihtsalt suruda õhukeseks või teha sellest samast taignast väiksed pallikesed," õpetas Rebane. Vedeliku jaoks oli vaja omavahel läbi blenderdada keedupeet ja kuum vesi, jahuks kasutas ta toortatra jahu ning seemneteks neid, mida parajasti käepärast oli. Välja vormitud ruudukesed või pallikesed tuleb seejärel ainult ahjus läbi küpsetada.

Pastinaagist saab aga maitsvad kartulipannkoogid. Taignaks on vaja 1:1 vahekorras riivitud kartulit ja pastinaaki (u. 150g) , millele lisada üks väike muna, supilusikatäis jahu ning soola ja pipart. "Praeme sellised väiksed pätsikesed ja mina soovitan serveerida koos hapukoore ja kas ilma suhkruta õunamoosi või -kastmega."

Porgandimuffin ja pastinaagi-kartuli pannkook Autor/allikas: ERR

Porgandist valmisid Rebasel aga mõnusad hommikumuffinid. "Siin on 2 dl kaerahelbeid, poolteist dl piima, üks suurem banaan, kaks keskmist riivitud porgandit. Mina panin maitseks natuke rosinaid, natuke seemneid ja natuke kaneeli ka," õpetas toidublogija.