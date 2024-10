Pariisi moenädalal kõndinud Vääna: konkurents on selline, et paha hakkab

Sel sügisel Pariisi moenädalal debüüdi teinud laulja ja modell Maribel Vääna rõhutas, et moemaailmas läbilöömiseks on oluline palju pingutada, sest konkurents on väga karm.

Peamiselt lauljana tuntud Maribel Vääna jõudis modellinduseni üheksa-aastaselt enda sõnul täiesti uskumatult. Isaga ühe sadama avamisel kaasas olnud tüdrukut märkas fotograaf Toomas Volkmann, kes kutsus Vääna Anne ja Stiili jaoks pilte tegema. "Tegime ära ja siis isa nägi, kuidas mu silmad põlema läksid, kui me seal pildistasime. Järgmine samm oligi MJ Models," meenutas ta "R2 hommikus" modellinduseni jõudmist.

Enne Volkmanniga kohtumist polnud Vääna modellindusele mõelnud. Küll aga on ta alati kaamera ees olemist armastanud. "Ma olen tahtnud hästi palju kaamera ees olla, mulle meeldib kaamera ees olla, tantse ja laule välja mõelda. Oli seda väikest lüket vaja, et teada, mis päriselt meeldib," usub ta.

Mõned nädalad tagasi osales Vääna esimest korda Pariisi moenädalal. "Tegelikult oli sinna raske saada," tõdes ta. "Minu teekond algas 2023. aastal Barcelonasse reisimisega. 2024. aasta esimene pool aastast oli Kreeka, siis Türgi ja alles siis tuli Pariis. Ma pidin kõik need väiksemad riigid selle jaoks läbi tegema, et moepealinna jõuda," märkis ta.

Vääna rõhutas, et Pariisi jõudmiseks peab olema väga suur koostöötahe ja valmidus pingutada. "Sul on Pariisis 45 agentuuri, iga agentuur toob moenädalaks linna 50 modelli. Konkurents on selline, et paha hakkab. Nii et sul peab olema tahe sellest läbi lükata ja leida endas see positiivsus, et isegi kui saad mingilt casting'ult ei, siis järgmine casting võib sind väga-väga tahta," sõnas ta.

Kuigi modellimaailmas on endiselt oluline mõõtudes püsimine, on olukord Vääna sõnul palju tervislikumaks muutunud. "Enam ei sööda vatitupse õunamahlaga," rõhutas ta. "Kõik modellid, kellega mina olen kokku puutunud, on tervisliku eluviisiga ja lihtsalt on leidnud viisi, kuidas mõõtudes püsida," tõi ta välja ning lisas, et tema jälgib, et ta päevast toidukaloraaži lõhki ei ajaks. Samuti meeldib talle jõusaalis käia.