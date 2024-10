Moedisainer Piret Puppart: oluline on oma valikutes teadlik olla

Sel nädalal algava Tallinna moenädala eel käisid "Terevisioonis" tänavuse aasta sügismoest rääkimas Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppart ja Kaubamaja turundusdirektor Britta Ratas.

Pupparti sõnul on sel sügisel moelaevadel esindatud esemed väga hästi eestlaste garderoobi sobituvad. "Seal on hästi palju praktilisi valikuid ja see teeb alati head meelt, sest kõige-kõige tähtsam märksõna moes on see, et olla teadlik oma valikutes. See on kõige olulisem asi, et ma oma tarbimisharjumusi jälgiksime rohkem ja mõtleksime ka, mis nendest esemetest pärast edasi saab," rõhutas ta.

Kuigi viimastel aastatel on sügistalvistesse kollektsioonidesse ka üha enam värve jõudnud, on sel aastal taas tummisemad toonid tagasi tulnud. "Pruun on uus must. Kui sellel hooajal mantlit valida, siis pigem võib-olla pruun valida. Sellised tummisemad sügistoonid on jälle tagasi," märkis Kaubamaja turundusdirektor Britta Ratas.

"Pruun on üldse huvitav värv," lisas Puppart. "See on nii kaua moeareenilt eemal olnud ja teinud nii toreda tagasituleku. Me oleme vahepeal musta, halli, tumesinise gammasse ära kadunud ja pruun on tundunud retro. Hästi tore, et pruuniga saab jälle rohkem sõbruneda. Ja pruuniga on teine tore asi ka: me saame väga sageli endale ka vintage kaupa hankima minna, sest seal on pruuni värvi valik hästi lai."

Lisaks pruunile tõi Puppart välja kirjususe. "Mitte agressiivne või intensiivne kirjusus, aga just selline toonidega mängimine."

Neil, kel erinevate värvidega mängida ei meeldi, soovitas Ratas hoopis erinevatele kangastele mõelda, näiteks on juba mitmendat aastat väga populaarsed litrid.

"Litter on päris ilusti omaks võetud ja inimestele ta tegelikult meeldib," nõustus Puppart, kelle sõnul ei pea litreid vaid pidulikel puhkudel puhkudel kandma. "Litriga on üks oluline asi: me peame arvestama, et tegu on plastikuga. Kui me need endale hangime, siis me võiksime tõesti mõelda, et me ei kanna neid ainult siis teatris või õhtusöögil, vaid leiame talle siis ka selliseid toredaid moehetki igapäevasemas elus," julgustas ta.

Lisaks märkis Puppart, et üha enam otsitakse häid materjale. "Päris materjal ja kvaliteetikiud. Näiteks kui teeme omale väikese pulloveriuuenduse, kui vähegi võimalik, siis võiks olla näiteks peenvillane. See tõesti hoiab meid paremini soojas ja teisest küljest selle eseme järgmine eluetapp, kui ta on läbikantud, võib-olla auguline ja enam ei saa parandada, siis on selle kiuga lihtsam pärast tööd teha," selgitas ta.