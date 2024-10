Märt Koik uhhuuu-teooriatest: kõige hullem on võltslootus, mida inimestele antakse

Andres Jääger ja Märt Koik andis välja raamatu "Väike Eesti uhhuuraamat ehk millest uhhuud räägivad ja kui jabur see kõik on", mis teeb läbi huumoriprisma ülevaate Eesti uhhuude kirevast maailmast​. Saates "Hommik Anuga" ütles Märt Koik, et inimesed usuvad erinevaid uhhuu-teooriaid, kuna lihtsad lahendused on toredad.​

Andreas Jääger ütles, et oma raamatus nad ei ründa inimesi, vaid naeravad nende ideede ja mõtete üle. "See kõik on läbi huumori, aga kokkuvõttes kogu see uhhuu-maailm ei ole naljakas," mainis ta ja lisas, et raamatus ei ole ühtki asja välja mõeldud, sest see kõik on päris. "Need on päris inimeste lood."

"Need, kes selle jamaga tegelevad, on väga head manipulaatorid ja nad oskavad hästi rääkida, inimesed tahavad uskuda, me vajame midagi, mida uskuda, jumalat me ei usu Eestis, aga midagi me vajame," tõdes Jääger.

Märt Koik selgitas, et tema on nohik, kes loeb teadusuuringuid. "Minu jaoks piir jookseb seal, et asi peab olema teaduslikult tõestatud ja teadus nõuab seda, et kui sa midagi väidad, siis sa pead olema ka võimeline seda reprodutseerima," sõnas ta ja lisas, et uhhuu-maailmas viidatakse väga palju inimeste juttudele.

Koigi sõnul usuvad inimesed erinevaid uhhuu-teooriaid, kuna lihtsad lahendused on toredad. "Kui keegi ütleb, et joo kloori ja kõik haigused lähevad kehast välja, siis see on palju lihtsam kui arsti juurde minna," tõdes ta ja mainis, et soov terveks saada on inimesel alati siiras. "Kõige hullem on see, et kui müüakse seda sama MMS-i, siis inimesel hakkab halb, sest ta mürgitab ennast, aga kui küsitakse, mida see tähendab, siis on mõeldud välja sõna "tervisekriis", mis tähendab seda, et sul on halb olla, kuna sa saad terveks."

"Kõige hullem on võltslootus, mida inimestele antakse," nentis Koik ja ütles, et platseebol on väga tugev jõud. "Kiropraktika on kõige parem näide sellest, mismoodi inimest teadvuses eksisteerib mingi asi, millega inimesed tegelevad ja arvatakse, et see on osa meditsiinist, aga tegelikult ei ole."