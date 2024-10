Marek Sadam: ei tohi karta elada, seda ma soovitan küll inimestele

Marek Sadam sõnul tuleb selleks, et oleks muusikuna huvitavaid lugusid rääkida, elada küllalt keerulist elu. "Ei tohi karta elada, seda ma soovitan küll inimestele, aga elage kuidagi õigemini, ma räägin ka oma lauludes sellest, kuidas inimesed võiksid elada."

"Kui mina peaksin kunagi kirjutama elulooraamatu, siis ma ei oskaks seda teha, sest mul lihtsalt ei tule asjad meelde," ütles ta ja lisas, et viimasest ajast on tal tõdemus, et kunagi ei ole midagi lõplikult kindel. "Ja kunagi sa ei tea, mida elu sulle toob."

Lähiajal annab Marek Sadam kontserdi koos Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestriga. Kui kellegagi kahekesi musitseerimist võrdleb Sadam kahekesi aerupaadiga tormisel merel sõitmisega, siis orkester esindab tema jaoks suurt laeva. "See on suur lust ja privileeg, ma olen väga õnnelik inimene, et mulle selliseid võimalusi on antud."

Sadam rõhutas ka, et ta ei ole end kunagi pidanud lauljaks. "Olen ikkagi luuletaja."