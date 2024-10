35 aastat loomaaia lasterongi pidanud Mati Sink: õhtuks olen omadega läbi

Tallinna Loomaaia lasterong avati 21. oktoobril 1989. aastal. "Pärast sõjaväge ma töötasin tuletõrjes autojuhina ja nagu praegugi on päästjatel palgad nii pisikesed, et teise tuletõrjujaga mõtlesime, et nuputaks midagi välja, et suvel oleks meil oma raha," ütles lasterongi pidaja Mati Sink ja lisas, et selle peale tuli kohe idee, et teeks ühe lasteatraktsiooni. "Mõtlesin, et lähen Mati Kaalu juurde jutule, teadagi on ta tore Saaremaa mees, mina olen saarlase poeg ja siis kaks saarlast klappisid omavahel ja saime ilusti jutule."

"Meie mõlema naised ennustasid, et mõtlesite mingi jama välja, nüüd me peame sinna ka raha panema sisse ja eks sealt mingi fiasko tuleb välja, aga meie jaoks põles tunneli lõpus valgus," sõnas Sink ja mainis, et kuigi esialgu keegi ei teadnud, et loomaaias on lasterong, siis kiirelt kogu see populaarsust ja peagi olid juba pikad järjekorrad.

"On selliseid lapsi, kes lähevad peale, sõidavad oma sõidu ära ja enam maha ei tule, röögivad nagu ratta peal, vanemad tirivad ja teised lapsed ootavad, et tahaks peale minna, aga nemad ei tule ära," ütles ta ja mainis, et 35 aastat ei ole ta selle rongi tõttu Pirita rannas käinud. "Kui on ilus ilm, siis ma olen loomaaias ja kui on paha ilm, siis pole loomaaias midagi teha."

Õhtud on Mati Singil küll vabad, aga selleks ajaks on ta väga väsinud. "Kui ma olen terve päeva suhelnud ja mul on jalgade peal seisev töö, siis õhtul ma olen omadega läbi, istun teleka ees ja naine küsib, miks sa minuga ei suhtle, siis ma ütlen, et ma olen terve päev suhelnud, tahaks vait olla."