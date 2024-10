Paavli kontserdivabrikus toimuva kontserdiga kogutakse raha Ukraina sisepagulaste toetuseks

Kontserti korraldavad Natalie Mets ja Indrek Mesikepp koostöös MTÜ Mondoga ning kogu tekkinud tulu annetatakse Ukrainas, Poltava oblastis asuvale sisepagulaste keskusele eelolevaks talveks kütte varumiseks.

"Paraku on tunda, et hakkame sõjaga Ukrainas ära harjuma. Seda aga ei tohi juhtuda – meie kõigi panus sõja kiiresse lõppu on endiselt hädavajalik. Tuleme kokku, naudime head muusikat ja toetame vapraid ukrainlasi, et neil oleks saabuval talvel rohkem jõudu vastupanu osutada." sõnas kontserdi üks korraldajatest Natalie Mets.

"Eelseisev talv kujuneb kõigi eelduste kohaselt Ukraina elanike jaoks veel raskemaks, külmemaks ja pimedamaks kui eelmised. Sellest masendavast teadmisest sündiski idee korraldada heategevuskontsert, mille tulud aitaks ühte kindlat abivajajate gruppi. Et heasoovijate annetused ei hajuks laiali," ütles Indrek Mesikepp.

Lisaks astuvad öötundidel DJ-settidega üles 4-got-10, Tamhiis ja Kurbade Tüdrukute Klubi.