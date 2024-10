Mari Jürjens: meie pere autosõitude taustaks oli mingil hetkel Metallica

Saates "Hommik Anuga" on sel nädalal külas muusik Mari Jürjens, kes andis just välja oma viienda stuudioalbumi. Jürjens ütles, et kuigi ta lapsed elavad tema karjäärile väga kaasa, meeldib neile pigem rajum muusika.

Jürjens selgitas, et ta oli algusest peale kindel, et tema viiendal stuudioalbum ei ole saa olla mingi muu pealkiri kui "... aga samas ...". "See on mu käibefraas, ma kasutan seda kõiki otsuseid tehes," ütles ta ja lisas, et seda plaati tehes oli tal ka kõhklusefaas. "See on loomingulise inimesena alati, aga kuna maailm on viimastel aastatel olnud selline, et on olnud kõhklusi, siis ma otsustasin, et lähen sellest läbi, proovin mingitest hirmudest üle saada ja võtsin endale uusi väljakutseid."

Ta tõi välja, et sel samal põhjusel otsustas ta ka plaadi ise salvestada. "Mul oma stuudiot ei ole, seega ma tegin seda oma kodus riidekapis, kus olid riided, mis summutasid kaja," selgitas ta ja mainis, et tal on aastaid olnud stuudiomikrofon ja veidi tehnikat, mistõttu otsustas ta seda proovida sel korral ise teha.

Mari Jürjens ütles, et sel ajal, kui tema albumit salvestas, rändas abikaasa Mikk Jürjens lastega mööda Eestimaad ringi rändas. "Mul on hea meel, et nad võimaldasid seda mulle," sõnas ta ja lisas, et perekond elas talle väga kaasa. "Ma saatsin neile vahepeal, et täna tegin midagi sellist, kuulake, neile jäid päris kiiresti mõned lood ka pähe."

Tema lastele meeldib väga muusikat kuulata ja nad on väga musikaalsed. "Eriti näen seda oma kõige noorema lapse Gustavi pealt, kes võis juba väikese beebina istuda maki kõrval, kuulata terve plaadi ära ja alles siis püsti tõusta," mainis ta ja tõdes, et nad võtavad lapsi ka tihti kontsertidele kaasa ja kuulavad koos muusikat.

Küll aga tõi ta välja, et tema lastele meeldib pigem rajum muusika. "Näiteks kui Slipknot käis Eestis, siis sinna nad olid väga õnnetud, et me ei läinud," selgitas ta ja lisas, et mingil hetkel oli nende autosõitude taustaks just metal-muusika. "Mul endal oli selline raskema muusika faas elus vahele jäänud, Metallica ja muud bändid, seega sain selle koos nendega kätte."

