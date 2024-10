Muusik Anu Taul kuulmislangusest: teen nüüd kõike läbi sügava tänulikkuse

"Ühel hetkel hakkasin tajuma, et ei kuule enam nii hästi. Sõbrad soovitasid minna kuulmiskontrolli. Sain teada, et sisekõrvas on kuulmisluuke, mis enam ei liigu nii hästi ja ei teatagi täpselt, mis seda põhjustab," selgitas muusik Anu Taul, kuidas ta oma kuulmislanguse avastas. "Minu puhul ei saadud operatsiooni teostada, tulemus jäi saavutamata."

Tauli sõnul oli alguses väga raske sellega leppida, et kuulmine aeglaselt väheneb ja tuleb võtta kasutusele aparaadid. "See lõi jalad alt ära mingiks ajaks, see on väga valus teadasaamine, olin väga suures augus ja läks isu ära muusikat teha ja ka laulda."

Nüüd teab Taul oma kogemustest, et ajule peab andma aega aparaadiga kohaneda. "Need helid ei ole päris need, mis need enne olid, see kohanemine oli väljakutseks. Vahel kuulsin heli nagu läbi halva raadio," meenutas Taul.

Lõpuks harjus ta aparaadiga ära ja see tegi ikkagi elu niivõrd palju paremaks. "Kannatlik peab olema."

Haigus Tauli sõnul ikka veel progresseerub, päris põhja see pole veel jõudnud. "Ma olen edasiste operatsioonide puhul pigem kartlik, aga proovin kasvatada endas seda usku, et võib olla ei lähe enam hullemaks. Olen hakanud tegelema vaimsete praktikatega, pean lihtsalt uskuma," ütles ta.

"Võin tunnistada, et olin küll korra voodis pikali ka, tekk üle pea, ei tahtnud enam midagi teha," meenutas Taul. "Aga siis sirvisin oma varem tehtud joonistusi, tekkis uus energia ja mõtlesin, et soojendan oma käe üles ja hakkan jälle maalimisega tegelema," sõnas Taul, kes nooremana päris aktiivselt kunstiga tegeles.

Taul viljeleb pastellmaali, mis on tema lemmikžanr. "Tekkis mõte maalida muusikuid, lauljaid ja laulukirjutajaid, see on nagu kummardus muusikale. Leidsin läbi selle tänulikkuse, et meil on olemas sellised anded. Ma teen muusikat ka nüüd hoopis teisel tasandil, läbi sügava tänulikkuse."

"Ükskõik mis ka ei juhtuks, minu hingehelinat ei saa mitte keegi ära võtta, ainult mina ise, ja ma avastasin, et aparaatidega on mul võimalik ka kõrvaklappe kasutada, nii et kõigega saab hakkama. Mu tajud ja meeled on isegi avardunud, tajun muusikat läbi keha, nimetan seda kehaga kuulamiseks ja see on väga põnev," on Taul ääretult tänulik.