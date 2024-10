Elmo Nüganen: lugemisteater on tänapäeva teatri üks populaarseid vorme

"Lugemisteatri vorm on sama mis kunagi "Meelejahutaja" lindistustel, näitlejad mängisid, aga nad ei võtnud misanstseene, ei jooksnud mööda lava ringi, vaid istusid või seisid ja lugesid teksti," selgitas näitleja Elmo Nüganen, kes teeb kaasa Artur Solomonovi traagilise farsi "Kuidas me matsime Stalinit" heategevuslikul ettelugemisel Vene teatris.

Nüganeni sõnul on tegemist näidendiga, mida tavaliselt esitataksegi lugemisteatrina ja seda on tehtud Iisraelis, Ameerikas, Berliinis, Prahas, Pariisis, Leedus ja Lätis. "Selle eripära on see, et trupp on alati erinev, valitakse selle maa näitlejad. See on heategevuslik üritus ja kogu tulu läheb Ukraina toetuseks," lisas Nüganen.

Stalin on Venemaal ju siiamaani matmata ja sellest see lugu Nüganeni sõnul räägibki. "Süžee on väga naljakas ja see ei ole üldse masendav, see on komöödia. Seda esitatakse alati vene keeles, et toetada Putini režiimi vastaseid venelasi, kes elavad väljaspool emamaad. Etendusel on eestikeelsed subtiitrid, Toomas Kall on teinud väga hea tõlke."

Lugu räägib sellest, kuidas praegune istuv Venemaa president sekkub ühte lavastusse, mis räägib Stalinist ja kuidas teater püüab meeleheitlikult olla presidendile meelepärane. "Lugu läheb väga jaburaks," muheles Nüganen.

Lugemisteatris osalevad näitlejad, ajakirjanikud ja avaliku elu tegelased Dima Zicer, Elmo Nüganen, Artemi Troitski, Tatjana Felgengauer, Jevgeny Fedorov, Natalja Dõmtšenko, Victor Marvin, Artjom Garejev ja Edgar Vunš.

Artur Solomonovi traagilise farsi "Kuidas me matsime Stalinit" heategevuslik ettelugemine toimub 21. oktoobril kell 19 Vene Teatris.