Loomaaia asukatele on kõrvits nii maiustus kui mänguasi

Tallinna loomaaia ulukihooldemeister Erko Kiisel rääkis "Terevisioonis", et lisaks heale maitsele on kõrvitsad loomaaia asukatele ka põnevad mänguasjad, kuhu saab sisse pugeda ning mis vastu maad puruks visates teevad ägeda paugu. Kiiseli sõnul on tänavune kõrvitsasaak olnud rekordiline ning loomaaeda on toodud juba üle 11 tonni kõrvitsaid.

"Mitukümmend liiki loomi söövad loomaaias kõrvitsat, aga kõige suuremad sööjad on ikka elevandid," ütles Tallinna loomaaia ulukihooldemeister Erko Kiisel.

Põhjus, miks loomadele väga kõrvits meeldib, on Kiiseli sõnul see, et kõrvits erineb tavapärasest toidust. "Kõrvits on hooajakaup. Kui loom saab selle tervelt kätte, näiteks paljudele väiksematele loomadele anname ette terve kõrvitsa, kuhu on veel mingi nägu ka sisse lõigatud, siis nad saavad sinna sisse ronida, ise seda suvalisest otsast hammustama hakata, täpselt nagu neile endile meeldib," selgitas Kiisel.

Kõrvitsapidu loomaaias Autor/allikas: Anna Aurelia Minev

Elevantidele meeldib Kiiseli sõnul see, kui kõrvits kuskilt kõrgemalt alla visata ja see teeb vastu maad puruks lennates hästi ägeda paugu. "Võrreldes teiste toitudega on kõrvits suur ja kui see tervelt neile ette anda, siis suus puruks hammustades teeb ka vahva paugu," lisas Kiisel.

Samuti meeldib loomadele tervet kõrvitsat ise lõhkuma hakata. "See on loomade jaoks põnev. Saavad oma soovi järgi tükke murda ja suhu pista, kõrvits on täitsa teistsugune kui õun või porgand."

Kiiseli sõnul on tänavu väga hea kõrvitsa-aasta olnud. "Juba praegu on meile eelmise aastaga võrreldes ligi kaks korda rohkem kõrvitsaid toodud, kokku umbes 11 tonni. Enamus neist on erinevate asutuste poolt toodud nagu näiteks koolid ja lasteaiad, umbes kolm tonni on toonud eraisikud. Lisaks on toodud veel õunu, porgandeid ja peete. Õunasaak on ka sel aastal rekordiline olnud."

Kiiseli sõnul pole kampaania veel läbi ning tema sõnul on kõige suuremad kogused kõrvitsaid alles tulemas.

Tallinna loomaaias toimub 19. oktoobril kõrvitsapidu, kus külastajad saavad jälgida, kuidas eri loomaliigid kõrvitsaid uurivad, nendega mängivad ja maiustavad. Lisaks saab osaleda konkursil "Kõige uhkem kõrvitsalatern", lahendada ristsõna ja tutvuda botaanikaaia erisuguste kõrvitsasortidega.