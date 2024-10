Andri Allas: Eesti mängutööstusel on võrreldes muu maailmaga mitu head sammu astuda

Videomängude festivali Mängudeöö korraldaja Andri Allas rääkis "Terevisioonis", et kuigi Eestis saab kindlasti juba rääkida videomängutööstusest, siis võrreldes muu maailmaga on veel tükk maad minna.

"Võrreldes sellega, mis meil varasemalt on olnud Eesti kontekstis, siis praegu 2024 aastal me saame kindlasti tööstusest rääkida, aga muu maailmaga võrreldes meil on mitu päris head sammu astuda," sõnas Andri Allas "Terevisioonis". Võrreldes baltikumiga on Eesti aga tubli keskmik. "Eesti mängutööstuse käive viimased paar aastat on jäänud 50 miljoni kanti, Läti on meist poole väiksem, Leedu poole suurem."

Eestis on Allase sõnul hetkel umbes 60 aktiivset mänguettevõtet, milles töötab kokku umbes 800 inimest. "Sellel aastal tuleb välja vähemalt 14 Eesti mängu ehk siis rekordarv," märkis ta, kuid nentis, et Eesti kontekstis nõuab mängu tegemine siiski suurt eneseohverdust.

Laupäeva õhtul toimub Ülemiste keskuse Apollo kinos aga videomängude festival Mängudeöö, mis toimub juba 26. korda. "Me valime ka Eesti aasta mängu 2024, kus meil on hetkel üheksa nominenti. Meil tuleb väga professionaalne žürii kohale," rääkis Allas ja märkis, et aasta mängu valitakse Eestis esimest korda.

Eesti videomängude suurimaks edulooks on seni 2019. aastal ilmunud mäng "Disco Elysium", mis on rahvusvaheliselt kogunud miljoneid mängijaid ja võitnud lõpmatul hulgal auhindu. Üheks uuemaks edukaks mänguks on aga "Buckshot Roulette", mis on tehtud noore Eesti mänguarendaja Mike Klubnika poolt. "Ootamatult sattus see maailma populaarseimate juutuuberite kätte, kes mängisid seda ja mäng suutis kümne päevaga üle kahe miljoni eksemplari müüa," sõnas Allas.

"Buckshot Roulette" Autor/allikas: Kaader mängust/Critical Reflex

Eestis arendatakse ka virtuaalreaalsusmänge, tänavu on välja tulnud kaks tükki. Esimene neist, "Bootstrap Island" sai esimese Eesti mänguna Loov Meedia Euroopa fondist täistoetuse. "Maru VR on arendaja, robinsoncrusoelik, satud üksikule saarele, proovid jääda ellu," kirjeldas Allas.

Virtuaalreaalsusmäng vajab Allase sõnul erilist kompetentsi. "Kui tavaline videomäng on selline kahemõõtmeline-kolmemõõtmeline, siis siin neid erinevaid mehaanikaid on ikka tunduvalt rohkem, millega peab arvestama."

"Into The Radius 2" Autor/allikas: CM Games

Eesti suurima eelarvega mänguks on tänavu aga virtuaalreaalsusmäng "Into The Radius 2". "Nüüdseks on mängufirma nimi CM Games, varasemalt olid nad Creative Mobile, arendasid väga edukaid mobiilimänge ja nüüd nad jätsid tavalised arvutimängud vahele ja läksid otse VR-mängude peale," tutvustas Allas.

Eesti arvutimäng "Rusty's Retirement" on aga tuntud Facebooki mängu Farmville'i tuules tehtud mänguga, millel on aga enda omapära. "Tegemist on idle-mänguga ehk sa saad ta oma töölaual lahti tõmmata ja ise oma igapäevaseid tegevusi edasi teha ja siis seal all sul tiksub. Üllatavalt edukas mäng: kümne päevaga üle 200 000 koopia," sõnas Allas.