Toitumisspetsialist: ergutava mõju saab ka kohvi alternatiividest

Erinevad alternatiivid kohvile muutuvad Rätsepa sõnul aina populaarsemaks, kuna inimesed teadlikustavad oma tervist või soovivad lihtsalt vaheldust. "Terevisiooni" stuudios oli võimalike alternatiividena välja toodud sigurikohv, viljakohv, matcha ja kurkumikohv. Kofeiini sisaldab neist seejuures vaid matcha, kuid ergutavalt mõjuvad nad Rätsepa sõnul kõik. "Siin on piisavalt palju erinevaid toitaineid, antioksüdante, vitamiine, mineraale, mida keha vajab, et tööle hakata," sõnas ta.

Välimuselt meenutavad oakohvi siguri- ja viljakohvid. Paljudele lapsepõlvest tuntud viljakohv võib aga maitseda teisiti kui esmajoones mäletaks. "Eks see, mis me lapsepõlves oleme kogenud, mida meie emad-vanaemad tegid, kõik asjad on ju muutnud sellest ajast," sõnas Rätsep. Sigurikohv on valmistatud aga röstitud ja jahvatatud sigurijuurest. Nii nagu tavakohviga, on ka selle kangust võimalik pulbri kogustega mängides timmida.

Kõige trendikamaks kohvi alternatiiviks võib lugeda Hiinast ja Jaapanist pärit matcha teed. "Matcha ise tahab natukene veega segunemist, siis tal tulevad parimad maitsed välja. Ehk siis segada matcha-pulber, paar lusikatäit kuuma vett, lasta natuke seista ja lisada kuum piimavaht. Trendikamad joogid on tehtud taimse piimaga, aga kõlbab ka täitsa tavaline lehmapiim," rääkis Rätsep.

"Kuna tänapäeval on aktuaalne hoida vaimset tervist, siis matcha lõõgastab ja rahustab, aga samas hoiab meie vaimu ja mõistuse erksa," märkis toitumisekspert. "Ta toimetab ülihästi ja need antioksüdandid tõmbavad oksüdatiivset stressi tagasi, mis vanandab meid. Me säilime ka noorena kauem tänu sellele."

Kena kuldse värvusega kurkumikohvi sisse on lisatud aga veel muid vürtse, mis kokku moodustavad kuldse piima segu. "Seal on ka kardemoni ja kaneeli sees, kurkum tahab ka natuke musta pipart juurde. Väga hea on veel energia lisamiseks panna natuke rasva ehk kookosõli sisse," soovitas Rätsep.