Sander Õigus: Eesti stand-up'ist räägitakse suurte sõnadega igas maailmanurgas

"Kui Eestis visatakse siin ketast ja kõik viskavad 45 ja omavahel on äge 45 visata, aga siis saad maailmas päris meestega kokku ja kõik panevad 70, siis on kurb natuke. Me vist päris niisama lolli pole mänginud kümme aastat ja oleme ka pigem 70-ne mehed ja ei pea kuskil väga häbenema. Pigem Eesti stand-up'ist räägitakse juba päris suurte sõnadega ja lootustandvalt igas maailmanurgas," arvas Õigus.

Eesti koomikute koduskeenelt välja murdmise taga on Õiguse sõnul olnud suur ja aastatepikkune töö. "Kõigepealt sa käid ja näitad ennast festivalidel, siis saad vaikselt kuskil komöödiaklubides end näitama hakata. Siin ei ole tegelikult midagi üllatavat või šokeerivat, meie kõigi jaoks on see aastaid juba selge olnud, et see on tulemas," sõnas koomik.

Hiljuti naasis Õigus USA-st, kus sai võimaluse pilk peale visata suurematele püstijalakomöödia nimedele, nende seas näiteks Ron White, Joe Rogan ja Brian Holtzmann. Teemad, mida kavades käsitletakse on Õiguse sõnul seinast seina. "Üldiselt teema ei ole eesmärk, eesmärk on inimesed naerma saada. On juba täiesti esineja enda asi, kas ta suudab sinna midagi sisulist sisse põimida. See ei ole eesmärk omaette."

Ameerikas inspireeris Õigust tohutult, mida on võimalik stand-up'i formaadi raames üldse teha. "Sa võid kogu ruumi ära lõhkuda niimoodi, et inimesed kahtlevad kõiges, mis nende ümber on pärast. Hästi palju on vabadust. Kui meie üritame ennast mingisugusesse teatriformaati suruda, siis me nägime, millise mänguruumi tegelikult see formaat annab," rääkis ta.

Õigus on stand-up'iga nüüdseks tegelenud 10 aastat. "Ma olen enda karjääri selles punktis, kus ma ei taha teha nii palju seda, mida publik eeldab, vaid seda, mida mina tahan teha. Minu asi on see lihtsalt kõigile seeditavaks teha," sõnas Õigus, kellele hiljuti pandi meedia vahendusel pahaks roppu sõnakasutust oma kavades.

"See on teema, mis mind häirib hullult. Kui kogu meie komöödia on aastaid selle üle, et mees paneb kleidi selga ja küll siis on naljakas, aga kui ma poliitikast rääkides mõnda organit võib-olla nimetan, siis on mingi hull jama lahti. USA-s on väga äge, et nad on ammu sellest möödas, ammu pole mingit küsimust, kas keegi ropendab või ei – asi on naljakas või ei ole," sõnas Õigus.