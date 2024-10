Kumu muuseumiõpetaja: tahan oma kunstivaimustusega ka teisi nakatada

Kumu külastusjuht ja muuseumiõpetaja Robin Koljak rääkis saates "R2 Hommik!", kuidas ta väiksematele lastele räägib, et muuseumis on maa all peidus varandus. Tema sõnul on igas vanusegrupis päris palju neid inimesi, kes pärast kunstinäitusel käimist tahavad ka ise midagi loomingulist teha.

"Ma teen giidituure ja annan loovate ülesannetega vürtsitatud muuseumitunde klassidele," ütles Kumu muuseumiõpetaja ja külastusjuht Robin Koljak. "Meil on muuseumis päris mitu ateljeed, kus käsi saab ka mustaks teha. Meil on graafikaateljee ja keraamikaateljee."

Koljaku sõnul võiks arvata, et mida noorem laps, seda rõõmsamalt ta läheb pärast muuseumituuri ateljeesse, aga tegelikult on niimoodi, et igas vanusegrupis on päris palju neid, kes vaatavad kunsti ja mõtlevad, et tahaks ise ka teha.

"Minu ülesanne ongi proovida rääkida nii, et neil oleks huvitav ja midagi jääks ka meelde. Mu tugevus on see, et kuna kunstiteema on mind terve elu huvitanud, siis ma olen sellest rääkides nii excited (põnevil-toim.), et mul jääb lihtsalt üle loota, et nemad on ka."

23-aastane Koljak toob välja, et on päris naljakas, kui kiiresti muutub noorte släng. "Mul on vahepeal selline tunne, nagu ma räägiksin vanainimesena nendega, aga nad õnneks saavad minust ikka aru."

Kumus on kolm püsinäitust. "Enamus muuseumitundidest toimub püsinäitusel "Identiteedimaastikud", mis on Kumu kõige vanem püsinäitus. Õpime seda, mis on Eesti identiteet, kuidas me siia, kus me praegu oleme, jõudsime. See näitus annab kõige parema ülevaate, mis Kumu endast kujutab ja mida näitab," selgitas Koljak.

Eesti Kunstimuuseumi kunstikogu asub maa all. "Siis ongi nii lahe noorematele lastele rääkida, et meil on siin muuseumis maa all varandus," muheles Koljak.

"Mul on kolm asja, millest ma terve elu olen vaimustuses olnud. Muusikaloomine, kunstiloomine ja kunstiajaloo kohta õppimine. Seega ma ei tunne, et see on kohustus, kui ma pean ennast harima, kui muuseumisse jälle mõni uus näitus tuleb," ütles Koljak.

Koljak meenutas, et enne muuseumigiidiks saamist töötas ta Foorumi keskuses öövalvurina. "See olin ideaalne koht, kus joonistada, laule kirjutada, raamatuid lugeda ja teha omi asju. Siis ma sain "ametikõrgendust" ja ma pidin sama tööd tegema üheksast viieni päeval. Seal pidasin vastu kaks kuud ja esitasin lahkumisavalduse. Siis kirjutasin kohtadesse, mis mulle meeldisid ja Kumu vastas, et tule siis läbi," meenutas Koljak, kuidas ta Kumusse tööle sattus, kuigi tal spetsiifilist kunstiharidust ei ole.

Koljaki tööpäev algab hommikul kell kümme. "Töö sõltub natuke ka aastaajast ja hooajast. Kui hästi läheb, teen kaks-kolm giidituuri ja mõne muuseumitunni päevas. Ma soovitan seda tööd kõigile neile, kes on ise kunstist vaimustunud."