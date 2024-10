Müürsepp: Sulliwan Unplugged on suuresti originaalloomingut esitav bänd

Muusik Sulev Müürsepp alias Sulliwan rääkis Vikerraadios, et salvestatud lugude järgi võttes on Sulliwan Unplugged suuresti originaalloomingut esitav bänd. Muusik Margus Kuldani sõnul pidas üks tark masin neid esitatud lugude põhjal folkrokkbändiks.

"Mina olen bändis ainuke pika patsiga, sest see ei ole enam moes, aga mina ei hooli moest," ütles muusik Sulev Müürsepp alias Sulliwan. "Mul ei olegi olnud lühikesi juukseid. Kõik artistid, keda me noorena jälgisime, olid karvased ja tupeeritud."

"Läksin keskkooli ja sealt kohe kuuks ajaks haiglasse ja seal sain oma sõbra Andreas Lukini käest infot, et koolis on üks mees, kes oskab kirjutada heavy lugusid. Kõndisime juba esimesel päeval direktori kabinetti ja teatasime, et tahame bändi hakata tegema, kuigi ise polnud kunagi midagi mänginud," meenutas muusik ja bändikaaslane Margus Kulden alias Maku.

Kuna vastloodud bändi ninamehed ei teadnud ise muusikast midagi, siis oli vaja koolikoridori pealt otsida neid, kes teavad.

"Meile tuli kooli noor aktiivne muusikaõpetaja Pille Lill, kes korraldas koolis konkursi, kus inimesed pidid tõestama, et lisaks tahtele nad ka oskavad midagi. Nii palju julgust mul siiski polnud, et oleksin klaveri kõrval laulma hakanud, sellepärast jäin mina esimesel aastal sellest ansamblist kõrvale," muheles Kulden.

Müürsepp oli laste muusikakoolis klaverit õppinud ja enda arvates väga kõva vend. "Bänd arenes nii suure kiirusega, et kogu aeg tuli bändile uus nimi panna, sest kvaliteet kogu aeg muutus aina paremaks," naeris Müürsepp, kellel oli tol ajal palju bände ning kitarrimänguga alustas ta juba 14-aastasena.

Müürsepp mängis ka algusaastatel "Terminaatori" bändis.

"Raha ei olnud meie jaoks tähtis, meil oli suur mängurõõm, et saaks üldse kuskile lavale, kus mängida," ütles Müürsepp.

1990. aastal ei teadnud Kuldani sõnul Eestis veel keegi, mis see unplugged on. "1991. aastal jõudis see info läbi MTV meieni," lisas Kuldan.

Alguses tegi bänd kuulsate rokkbändide ballaadilikumaid lugusid. "Siis proovisime neid lugusid naturaalkidradel ja naistele väga meeldis," meenutas Müürsepp.

1990. alguses sai bändil heavy metal muusikast lõplikult villand. Kuldani sõnul tegid nad väga tõsist ja kalkuleeritud muusikat, see hakkas tunduma tööna.

Müürsepp elab praegu Lõuna-Eestis ja teeb heavybändi Metal Metuusala.

Maale kolis Müürsepp koroonapandeemia ajal, sest linnas ei olnud mitte midagi teha. "Ma ehitan seal oma mootorpaati ja restaureerin oma Lada Nivat," muheles Müürsepp.

Salvestatud lugude järgi võttes on Sulliwan Unplugged suuresti originaalloomingut esitav bänd. "Kavereid oleme mänginud pidubändina. Tantsubänd ei ole ju kontsertbänd," lisas Müürsepp.

Kuldani sõnul sobivad nad esinema nii roki kui folgifestivalidel. "Ma andsin viis lugu ette ja mingisugune Internetis asuv tark masin leiutas, et me oleme puhas folkrokkbänd."

"Meie algne mõte oli mängida heavy lugusid naturaalkitarridel. Aga kui sa vaatad, et Bob Dylan oma naturaalkitarriga on folk, siis me olema ka folk."

"Sulliwan Unplugged on praegu puhas kontsertbänd ja kontsertidel mängime valdavalt omaloomingut," ütles Kulden. "Meile väga meeldib kontserte anda."

Bänd esitles eelmisel nädalal oma uut albumit "Narri nokturn".

Esinemine "Terevisioonis: "Mona Lisa pilt"

Esinemine "Terevisioonis": "Mööduja"